A mesterséges intelligencia fejtette meg Raffaello festményének titkát

A reneszánsz mesterek művei évszázadok óta titkokat rejtenek. Raffaello Santi esete sem kivétel, mivel a művészettörténészek már közel két évszázada gyanítják, hogy valami nem stimmel ezzel a festménnyel.

Csak egy speciális algoritmus segítségével végzett elemzés után találtak kézzelfogható bizonyítékot, amely megerősítette a régóta fennálló gyanút. Kiderült, hogy ennek a híres vászonnak nem minden részét maga az urbinoi zseni festette - írja a focus.pl.

Az algoritmus mikroszkopikus pontossággal vizsgálta a művet

Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kutatói létrehoztak egy rendszert, amely az emberi szem számára elérhetetlen méretben képes festményeket elemezni. A rendszer egy módosított ResNet50 architektúrán alapul, amelyet egy klasszikus gépi tanulási módszerrel kombináltak. A kulcs az volt, hogy az algoritmust Raphael hiteles művein képezzék, hogy megtanulja felismerni a művész jellegzetes vonásait.

Mélyreható jellemzőelemzés segítségével hiteles Raffaello -festmények fényképeit használtuk, hogy a számítógépet megtanítsuk a művész stílusának részletes felismerésére, az ecsetvonásoktól, a színpalettától, az árnyékolástól és a mű minden aspektusától kezdve – mondta Hassan Ugail, az egyik kutató.

A rendszer 98%-os pontossággal azonosítja a mester műveit. A Madonna della Rosa elemzésekor a teljes vászon eredményei nem voltak teljesen egyértelműek. Csak akkor kaptunk egyértelmű eredményt, amikor a képet egyes figurákra osztottuk. Míg a Madonna, a kis Jézus és Szent János képei egyértelműen Raffaello stílusát tükrözték, Szent József arca jelentősen eltért ettől. Az, hogy ő festette, csak 0,57% valószínűséggel volt lehetséges.

A mester műhelyében saját szokások voltak érvényben. A tanítványok gyakran festették a művek töredékeit

Ez a felfedezés nem teljesen meglepő a művészettörténészek számára. A festmény teljes szerzőségével kapcsolatos gyanú már a 19. század közepén felmerült. Giulio Romano, Raffaello egyik legtehetségesebb tanítványa, régóta a legvalószínűbb társszerzőnek számított. Az ilyen gyakorlat akkoriban általános volt. A reneszánsz műhelyek jól szervezett csapatként működtek, ahol a mesterek gyakran bízták tanítványaikra a kevésbé fontos részletek kivitelezését vagy a mű befejezését. A Raphael műhelyének tulajdonítása, amelyet végül a szakértők is elfogadtak, ezt a részt Romanónak, és talán egy másik tanítványnak, Gianfrancesco Penninek tulajdonította.

Az algoritmus alkotói egyértelműen hangsúlyozzák, hogy céljuk nem a szakértők helyettesítése, hanem egy új, pontos eszköz biztosítása számukra. A műalkotások hitelességének ellenőrzése összetett folyamat, amelyben a számítástechnika csak egy elem. Az átfogó szakértelem mindig megköveteli a tárgy történetének mélyreható elemzését, az anyagok vizsgálatát, amelyekből készült, valamint állapotának értékelését. Az algoritmusok azonban olyan perspektívát nyújtanak, amely kiegészíti az emberi érzékelést, mivel a szabad szemmel nem látható stílusbeli finomságokat is érzékelnek. A hagyományos tudás és a mélytanulási képességek ilyen kombinációja a jövőben segíthet más művészeti rejtélyek megfejtésében is, amelyek évszázadok óta rejtőznek a látszólag ismerős mesterművekben.