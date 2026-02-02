Többen vagyunk, mint gondoltuk?

Egy friss kutatás szerint a Föld népességét évtizedek óta alulbecsülhetjük, különösen a vidéki térségekben élők számát – írta a Yahoo News egy finn kutatócsoport tanulmányára hivatkozva.

Egy új kutatás szerint tömegek maradnak ki a népszámlálásokból

A jelenlegi becslések nagyjából 8,2 milliárd főre teszik az emberiség létszámát, ám az Aalto Egyetem kutatói szerint a vidéki lakosság száma jelentősen alulreprezentált lehet. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője, Josias Láng-Ritter szerint egyes globális adatbázisok 53–84 százalékkal is alábecsülhették a vidéki népességet az 1975 és 2010 közötti időszakban.

A kutatás alapját 35 országban megvalósított mintegy 300 vidéki gátépítési projekt adatai képezték. Ezeknél az eseteknél a kitelepített lakosságot pontosan számolták össze, mivel a kártalanítás közvetlenül függött a létszámtól. A helyi, terepi adatokat műholdfelvételekkel és több nemzetközi népességi adatbázissal vetették össze, jelentős eltéréseket találva.

A Yahoo News szerint a kutatók úgy vélik, az alulszámlálás oka sok országban az erőforráshiány és a nehezen elérhető vidéki térségek. Ez komoly következményekkel járhat, mivel a népszámlálási adatok alapvetően befolyásolják az állami források elosztását.

Más szakértők azonban óvatosabbak. Stuart Gietel-Basten, a Hongkongi Tudományos és Műszaki Egyetem kutatója szerint elképzelhetetlen, hogy a Föld lakosságát milliárdos nagyságrendben tévesen becsülnék, és további bizonyítékokra van szükség az állítás megerősítéséhez.

