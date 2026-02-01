2026. február 1., vasárnap

Tudomány

Ritka időjárási jelenség miatt halasztják el az Artemis–II küldetést

A tíznapos misszió a legnagyobb távolságra juttatná el az embert az Apollo–17 1972-es küldetése óta

MH
 2026. február 1. vasárnap. 12:07
Elhalasztotta a NASA a Hold-küldetés első emberes repülését a rendkívüli hideg időjárás miatt – írta a Yahoo News.

A NASA Artemis nevű programjának keretében ismét űrhajósokat küldenek a Holdra
Fotó: Twitter/SpaceX

Az amerikai űrügynökség közlése szerint egy „ritka sarkvidéki hidegbetörés” miatt módosítani kellett az Artemis–II küldetés menetrendjét. A Space Launch System rakéta üzemanyag-feltöltési főpróbáját az előrejelzett fagyos hőmérsékletek miatt lefújták, mivel azok megsértették volna az indítási feltételeket. A kritikus tesztet így legkorábban a következő hét elején tartják meg, az időjárás függvényében.

A NASA jelenlegi tervei szerint a négyfős legénységgel végrehajtott küldetés legkorábban február 8-án indulhat, ami két nappal későbbi időpont a korábban tervezettnél. A halasztás különösen érzékeny, mivel havonta csak néhány nap áll rendelkezésre a megfelelő Föld–Hold geometriai együttállás miatt.

A legénység – köztük Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és a kanadai Jeremy Hansen – továbbra is karanténban van Houstonban. Az Artemis–II tíznapos repülése a legnagyobb távolságra juttatná el az embert az Apollo–17 1972-es küldetése óta, bár holdraszállásra ezen az úton még nem kerül sor.

