Háromszor akkora, mint a házi hörcsög – és eltűnőben van

A vadon élő európai hörcsög jóval nagyobb és összetettebb állat, mint a legtöbbek által ismert házi kedvencek – írja a Yahoo az A-Z Animals cikke alapján.

A Cricetus cricetus, vagyis az európai (más néven közönséges) hörcsög testhossza elérheti a 30–35 centimétert, testsúlya pedig az évszaktól függően akár háromszorosa is lehet a szíriai házi hörcsögének. Ez a méret nem véletlen: a vadonban a túlélést szolgálja, különösen a téli időszakban.

Az európai hörcsög Európa és Nyugat-Ázsia nagy részén honos, elsősorban síkvidéki mezőgazdasági területeken, löszös, könnyen ásható talajban. Rendkívül összetett föld alatti járatrendszereket épít, külön kamrákkal alvásra, fészkelésre és élelemraktározásra. Hatalmas pofazacskóinak köszönhetően egyszerre nagy mennyiségű magot, gabonát és növényi részt képes elszállítani és elraktározni.

Mindenevő faj: étrendjében gabonák, zöld növényi részek, gyökerek, rovarok és lárvák is szerepelnek. A nyár végén és ősszel intenzíven halmoz fel készleteket, majd októbertől akár márciusig hibernál. A téli álom azonban nem folyamatos: időnként felébred, hogy a felhalmozott élelemből fogyasszon.

A vad hörcsög magányos és kifejezetten territoriális állat. Veszély esetén jellegzetes, fenyegető pózt vesz fel: két lábra áll, hangosan fújtat, hogy nagyobbnak tűnjön. Bár ez gyakran blöff, éles fogai miatt képes megvédeni magát.

Ökológiai szerepe jelentős: járatai lazítják a talajt, javítják a vízmegtartást, az elraktározott, de el nem fogyasztott magok pedig hozzájárulnak a növényterjedéshez. Ugyanakkor az európai hörcsög állománya drámaian visszaesett. Az iparszerű mezőgazdaság, a monokultúrás termesztés, a vegyszerek, az élőhelyek feldarabolódása és egyes régiókban a háborús pusztítás mind hozzájárultak ahhoz, hogy sok országban kritikusan veszélyeztetetté vált.

A Yahoo szerint a faj védelme ma már célzott természetvédelmi programokat igényel: élőhely-helyreállítást, gazdákkal való együttműködést, vegyszerhasználat csökkentését és tenyésztési-visszatelepítési projekteket. A vad hörcsög fennmaradása nemcsak egy különleges rágcsálóról szól, hanem arról is, mennyire maradnak életképesek Európa hagyományos mezőgazdasági ökoszisztémái.