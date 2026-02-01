Egy 28 ezer éves „herceget” találtak

A tanulmány nemcsak egy régóta gyanított feltételezést erősít meg, hanem karom- és fogszerű nyomok és zúzódásos sérülések szélesebb körű mintázata is sugallja, hogy a tinédzser rövid ideig túlélte a támadást, ezzel arra is utalva, hogy mások gondoskodtak róla a halála előtt – írja az Archaeology Magazine .

A kutatócsoport részletes felszíni vizsgálatot és a gyógyulás mikroszkópos értékelését végezve újra megvizsgálta a gazdagon eltemetett serdülő maradványait az északnyugat-olaszországi Liguria régióban található Arene Candide-barlangban. Következtetésük: egy állat – valószínűleg egy barna medve ( Ursus arctos ) vagy egy kihalt barlangi medve ( Ursus spelaeus ) – marcangolta szét.

Amikor 1942-ben feltárták az Il Principe-t , a régészek drámai hiányzó és sérült csontokat kerestek – különösen az állkapocs és a bal váll körül –, ami korai feltételezéseket indított el, miszerint egy nagytestű állat támadása lehetett a felelős. Az új tanulmány azonban szisztematikusan újraellenőrzi ezeket a sérüléseket, és további „jellemző” nyomokat keres, amelyeket a húsevőkkel való erőszakos találkozások maguk után hagynak.

A legmeggyőzőbb bizonyítékok közé tartozik a szárkapocscsont szúrásszerű elváltozása, amely egy nagy foglenyomatnak felel meg, valamint a koponyán található mély barázda, amely a kutatók szerint inkább húsevő tevékenységre, mint szerszámokra vagy temetés utáni sérülésekre utal. Az általános sérülésminta – mellkasi-arc trauma, lehetséges nyaki sérülés és lokalizált „szúrásnyomok” – jobban illik egy támadási forgatókönyvhöz, mint egy eséshez vagy személyközi erőszakhoz.

Hogy kontextusba helyezzük az eseményt, az Arene Candide a Földközi-tenger nyugati részének egyik legfontosabb régészeti lelőhelye, amely hosszú lakottsági sorozatairól és évezredeken átívelő temetkezéseiről ismert. Az Il Principe kiemelkedik, mivel a sírleletek rendkívüliek – ami arra utal, hogy a csoport „kivételesnek” minősítette halálát, olyan okokból, amelyeket csak most kezdünk megérteni.

Az új elemzés egyik legemberibb részlete, hogy a sérülések valószínűleg nem azonnal ölték meg a tinédzsert. A sérült területeken a korai csontreakció mikroszkopikus bizonyítékai egy rövid túlélési időszakra utalnak, akár napokra is a halála előtt. Ez arra utal, hogy esetleg a társai vitték vissza, védték vagy kezelték, még akkor is, ha semmilyen gyógyszer nem menthette meg – állítja a jelentés.

Maga a temetkezés híresen pazar: vörös okkerrel borított ágy, több száz lyukas kagylóhéj és szarvasfogak a fej körül. A kutatók megjegyzik, hogy sárga okkert helyeztek oda, ahol a sérülések a legcsúnyábbak voltak, amit a korai ásatók a kár „elfedésének” kísérleteként értelmeztek. Akár szimbolikus, akár gyakorlati, akár mindkettő, arra utal, hogy a seb vizuálisan feltűnő volt még azok számára is, akik hozzászoktak a jégkorszaki élet veszélyeihez.

Ez az eset egy nagyobb rejtélyre is rávilágít: meglepően ritka a közvetlen csontvázszerű bizonyíték arra, hogy az őskorban vadállatok támadták volna meg az embereket, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a paleolitikum emberei veszélyes állatokra vadásztak. Ez a ritkaság teszi az Il Principét rendkívül értékessé a tájra leselkedő kockázatok „forenzikus pillanatképeként”.

A szerzők mérlegelik, hogy melyik ragadozó hagyhatta el a nyomokat, a késő pleisztocén kori Itáliából ismert nagyragadozókra összpontosítva. A leginkább alátámasztott jelöltjeik a barna medve vagy a barlangi medve. Bár korlátok vannak, különösen mivel a csontok megőrződtek és ki vannak állítva, ami korlátozza az intenzívv tesztelést. A magyarázatuk azonban továbbra is a medvetámadás.

Az eset ismét bizonyítja, hogy a múzeumi gyűjtemények még mindig megfejtetlen történeteket rejtenek. Egy 80 éves ásatás ismét címlapra kerülhet a tudományban, ha új módszereket és új kérdéseket vetnek fel a régi csontok vizsgálatakor – írja az origins.net.