Az élet eredete az űrben

A tudósok felfedezték a legnagyobb szerves molekulát, amely ként tartalmaz - az élet kulcsfontosságú összetevője -, amelyet valaha azonosítottak a csillagközi térben. A kutatók a felfedezést „hiányzó láncszemnek” nevezik abban, hogy megértették az élet kémiájának kozmikus eredetét.

A molekuláris felhő az, ahol a csillagkeletkezés zajlik

A kén a tizedik leggyakoribb elem az univerzumban, és az aminosavak, fehérjék és enzimek kritikus összetevője a Földön. De míg a kutatók korábban az újonnan felfedezetthez hasonló kéntartalmú molekulákat találtak az üstökösökben és a meteoritokban, a nagy molekulák, köztük a kén hiánya a csillagközi térben – a csillagok közötti hatalmas régió, amely por- és gázfelhőkkel van szétszórva.

„A kén már régen az űrből érkezett a Földre” – mondta Mitsunori Araki, a németországi Max Planck Földönkívüli Fizikai Intézet tudósa és a felfedezésről szóló tanulmány vezető szerzője, amely a múlt héten jelent meg a Nature Astronomy folyóiratban.

„Csak nagyon korlátozott mennyiségű kéntartalmú molekulát találtunk az űrben, ami furcsa. Hatalmas mennyiségben kell léteznie, de nagyon nehéz megtalálni.”

Egy másik kutatócsoport szerint a kén ritka lehet az űrben, mert kozmikus jégbe szorult – elrejtőzve a szemünk előtt.

Az új észlelés ezért fontos szerepet játszik ebben a kirakósban. „Ez a legnagyobb kéntartalmú molekula, amelyet valaha találtak az űrben, 13 atomnál” – mondta Araki. „Előtte a legnagyobbnak csak kilenc atomja volt, de már ritka eset volt, mert a legtöbb észlelt kéntartalmú molekulának csak három, négy vagy öt atomja volt.”

A nagyobb molekulák megtalálása azért fontos, mert segít kitölteni az űrben található egyszerű kémia és az üstökösökben és meteoritokban felfedezett összetettebb építőelemek közötti meglévő rést.

A molekulát, amely szént és hidrogént is tartalmaz, 2,5-ciklohexadién-1-thione-nak nevezik. Araki szerint a felfedezés azt sugallja, hogy a jövőben sokkal több, talán még nagyobb kéntartalmú molekulát lehet kimutatni.

Stellar óvoda

A molekulát egy G+0.693–0,027 nevű molekuláris felhőben találták meg, körülbelül 27 000 fényévre a Földtől, a galaxisunk közeléből.

A molekuláris felhők hideg és sűrű por- és gázkoncentrációk, amelyek lehetővé teszik a molekulák kialakulását.

„A molekuláris felhő az, ahol a csillagkeletkezés zajlik” – mondta Valerio Lattanzi, a Max Planck Földönkívüli Fizikai Intézet tudósa és a tanulmány társszerzője.

Lattanzi hozzátette, hogy ezek közül a felhők közül néhány olyan bolygórendszer kialakulásához vezet, mint a saját naprendszerünk. „A molekuláris felhőbe ágyazott összetevők átkerülnek a bolygókra” – mondta. „Próbáljuk kideríteni, hogy milyen összetevők, amelyek végül életet teremtenek, megpróbálják megérteni, hogy az egyszerű molekulákból hogyan jutunk életre, ahogy a Földön ismerjük. És megpróbálunk elemeket hozzáadni ehhez a képhez, egyenként.”

A kutatók először a molekulát egy tiofenol nevű anyagra – egy ként, szént és hidrogént tartalmazó, kellemetlen szagú folyadékra – alkalmazták a molekulát. Ezután megszerezték a molekula rendkívül pontos „ujjlenyomatát”, amelyet összehasonlítottak a felhő megfigyeléséből származó meglévő teleszkóp-adatokkal, amelyeket az IRAM-30m és a spanyol Yebes rádióteleszkópok gyűjtöttek össze.

„Korábbi megfigyelések alapján láttuk, hogy a kénmolekulák elég bőségesek ebben a felhőben” – mondta Lattanzi. Ezért volt ez egy nagyon jó célpont számunkra. Hisszük, hogy az élet egyik lehetséges eredete a Földön a kis testrendszerek, például az üstökösök és a meteoritok ütközései és becsapódása a bolygónkkal a múltban, amelyek valószínűleg összetett molekulákat hoztak, beleértve a kéntartalmú molekulákat is. Tehát ez az, amit megpróbálunk tenni – összekapcsolni ezeket a hiányzó láncszemeket az úton, hogy végül életet alakítsunk ki.

Izgalmas detektívtörténet

Kate Freeman, a Penn State University földtudományi professzora szerint a tanulmány izgalmas detektívtörténet.

A meteoritokról ismert, hogy nagy és összetett kénvegyületekkel rendelkeznek, mondta Freeman, aki nem vett részt a kutatásban, és valószínűleg sokukat a Földre szállították, hogy segítsenek az élet kémiájának színpadán.

„Még nem igazán tudtuk, hogy ezek a vegyületek hogyan kerültek meteoritokba” - tette hozzá. „Most már tudjuk, hogy legalább jó esély van arra, hogy néhányuk a Naprendszeren kívülről származzon, galaxisunk molekulában gazdag régióiból - írta meg a CNN.