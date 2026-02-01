2026. február 1., vasárnap

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Tudomány

A norvég szigeteken lévő jegesmedvék a jégveszteség ellenére is híznak

A fóka szagát 1,5 km távolságról is megérzik, még 1 m-es hó alatt is

MH
 2026. február 1. vasárnap. 12:36
Megosztás

A tudósok az ellenkezőjét várták, de a norvég sarkvidéki szigetcsoport jegesmedvéi a kilencvenes évek eleje óta kövérebbek és egészségesebbek lettek, míg a tengeri jég folyamatosan csökkent az éghajlatváltozás miatt.

A norvég szigeteken lévő jegesmedvék a jégveszteség ellenére is híznak
Bundája olyan jól szigetel, hogy a jegesmedve gyakorlatilag nem veszít hőt
Fotó: Anadolu Agency via AFP/Sebnem Coskun

A jegesmedvék a tengeri jégre támaszkodnak, mint olyan területre, ahonnan vadászhatnak például a fókákra, hiszen zsírban gazdag ételekhez szoktak. Táplálékának zöme állati eredetű, s mivel a sarkvidék zord körülményei közt nemigen válogathat, szinte mindent megeszik. Többségük egész életét a sarkvidék befagyott vizein, a lassan sodródó jégmezőkön tölti. A medvék zsírtartaléka energiát és szigetelést biztosít, és lehetővé teszi az anyák számára, hogy gazdag tejet termeljenek a kölykök számára.

A kutatók 1992 és 2019 között 770 felnőttet figyeltek meg a Spitzbergákon, és megállapították, hogy a medvék jelentősen kövérebbek lettek.

Úgy gondolják, hogy a Spitzbergákon a medvék alkalmazkodtak a közelmúltbeli jégveszteséghez azáltal, hogy több szárazföldi zsákmányt fogyasztottak, beleértve a rénszarvasokat és a rozmárokat is – adta hírül a BBC.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink