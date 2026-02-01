A norvég szigeteken lévő jegesmedvék a jégveszteség ellenére is híznak

A tudósok az ellenkezőjét várták, de a norvég sarkvidéki szigetcsoport jegesmedvéi a kilencvenes évek eleje óta kövérebbek és egészségesebbek lettek, míg a tengeri jég folyamatosan csökkent az éghajlatváltozás miatt.

Bundája olyan jól szigetel, hogy a jegesmedve gyakorlatilag nem veszít hőt

A jegesmedvék a tengeri jégre támaszkodnak, mint olyan területre, ahonnan vadászhatnak például a fókákra, hiszen zsírban gazdag ételekhez szoktak. Táplálékának zöme állati eredetű, s mivel a sarkvidék zord körülményei közt nemigen válogathat, szinte mindent megeszik. Többségük egész életét a sarkvidék befagyott vizein, a lassan sodródó jégmezőkön tölti. A medvék zsírtartaléka energiát és szigetelést biztosít, és lehetővé teszi az anyák számára, hogy gazdag tejet termeljenek a kölykök számára.

A kutatók 1992 és 2019 között 770 felnőttet figyeltek meg a Spitzbergákon, és megállapították, hogy a medvék jelentősen kövérebbek lettek.

Úgy gondolják, hogy a Spitzbergákon a medvék alkalmazkodtak a közelmúltbeli jégveszteséghez azáltal, hogy több szárazföldi zsákmányt fogyasztottak, beleértve a rénszarvasokat és a rozmárokat is – adta hírül a BBC.