Korábban egy gyűrű volt a Föld körül?

Andy Tomkins professzor (Monash Egyetem) tanulmánya szerint körülbelül 466 millió évvel ezelőtt egy kőzettörmelékből álló gyűrű vette körül bolygónkat, ami megmagyarázhatja az űrobjektumok Földre történő becsapódásainak szokatlanul magas gyakoriságát, amelyet a geológiai feljegyzések rögzítenek.

A dinoszauruszok kihalásához vezető híres Chicxulub-becsapódással ellentétben a korai ordovíciumban egy nagyobb esemény is történt, amely számos krátert hagyott maga után.

Huszonegy ilyen nyomot találtak az Egyenlítőtől számított 30 fokos sávon belül. Ez kérdéseket vet fel, mivel a kontinentális kéreg 70%-a az Egyenlítőn túl található, írta az IFL Sience. A modellezés kimutatta, hogy egy nagy aszteroida valószínűleg megközelítette bolygónkat, majd az árapály erőinek hatására szétesett, törmelékgyűrűt képezve. Ezek a töredékek fokozatosan hullottak a Földre.

A tanulmány hozzájárul a Föld ősi éghajlatának megértéséhez, új rétegeket adva geológiai történetünkhöz.