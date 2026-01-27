Tudomány
Új terápiás eljárások születtek a Pécsi Tudományegyetemen
Jelentős gyógyszerfejlesztési program zárult le
A PTE közleménye szerint a gyógyszerfejlesztési kutatás középpontjában az emberi sejt energiatermelésért felelős egységének, a mitokondriumnak a kutatása, működésének feltárása állt.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával zajló program kapcsán Kollár Lászlót, a kutatás vezetőjét idézve kiemelték, hogy e terület vizsgálata azért kitüntetett jellentőségű, mert sok betegség kialakulásának hátterében e sejtalkotó működési zavarai húzódnak meg.
Közölte: az orvosi, a természettudományi és a gyógyszerésztudományi kar, valamint a klinikai központ több mint 100 kutatója több szabadalmi bejelentésben és csaknem száz, nemzetközi szakmai folyóiratban publikált közleményben működött közre a projekt keretében.
Kollár László szerint a kutatás társadalmi hatása is jelentős lehet, hiszen nagy halálozási aránnyal járó, gyakran gyógyíthatatlan betegségek esetében hasznos eredményei lehetnek a programnak.
A kifejlesztés alatt álló új terápiás eljárások életeket hosszabbíthatnak, illetve menthetnek meg, de esetenként esélyt látunk a korábbi, rendkívül drága terápiás beavatkozások kiváltására jelentősen költséghatékonyabb lehetőségekkel – idézték a PTE közleményében a szakembert.