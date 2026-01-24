Ókori egyiptomi trükkök

A gízai nagy piramis, más néven Hufu- vagy Kheopsz-piramis, A legrégebbi, legnagyobb és egyben az egyedüli fennmaradt csoda az ókori világ hét csodája közül. A Kr. e. 2560 és 2540 között épült ókori építmény 146 méter magas volt eredetileg, de csak 139 méter maradt fenn – a többi leomlott. Abban több tudós is egyetért, hogy viszonylag gyorsan, 20-23 év alatt épült meg a piramis.

Sokan úgy vélik, hogy az ókori egyiptomiakat földönkívüliek segítették. Legalábbis egy fejlettebb civilizáció képviselői, például az atlantisziak. A tekintélyes Nature folyóiratban nemrég megjelent cikk, amelyet a Daily Mail is idéz, azt sugallja, hogy az ókori egyiptomiak mindenféle természetfeletti segítség nélkül boldogultak. Milyen trükköket vélnek a szerzők alkalmazni?

Blokkok és ellensúlyok

A Weill Cornell Orvostudományi Kar lelkes egyiptológusa, dr. Simon Andreas Scheuring vezette kutatók egy forradalmi (az ókori Egyiptom számára) építési módszert javasoltak, és felvázolták a megvalósításához szükséges eszközöket.

A számítások és az azt követő számítógépes modellezési „tesztek” kimutatták, hogy a javasolt „trükkök” jelentősen leegyszerűsítették és felgyorsították volna a gízai nagy piramis építését. Nincs bennük semmi természetfeletti módon bonyolult. Az ókori egyiptomiak tökéletesen képesek voltak önállóan erre a fejlett mérnöki megoldásra. Különben külső segítség nélkül 20 év alatt sem sikerült volna nekik megépíteni.

Az egyiptológus szerint a piramist belülről kifelé építették. Először a belső szerkezeteket – kamrákat, galériákat és folyosókat – emelték fel. Ezután nehéz tárgyakat húztak fel ezeken a szerkezeteken keresztül, a megemelt felületre szerelt csigák és ellensúlyok segítségével.

A főgaléria és a folyosók dőlésszöge is körülbelül 26 fok, ami közel van a rámpák optimális szögéhez.

Scheuring azt állítja, hogy a galériákat és folyosókat szó szerint szállítószánok fényesítették ki. A falakon és a padlón jellegzetes karcolások és mechanikai sérülések nyomai láthatók, amelyeket nem okozhatott puszta gyalogosforgalom. Az úgynevezett kirakodókamrákban, amelyek a királyi kamra alatt találhatók, négy mély horony található – a feszes kötelek nyomai. A közelben hornyokat fedeztek fel – feltehetően rönkökhöz, amelyek csigákként szolgáltak, és amelyekre az emelőszerkezet köteleit tekercselték fel.

Scheuring szerint az egyiptomiak egy olyan darut építettek, amelynek emelőkapacitása állítható volt, és akár 60 tonna súlyú kövek emelésére is képes volt. A piramis belsejében rejtett folyosók és függőleges aknák maradtak fenn, amelyeket az építkezés során használtak, majd utána szükségtelenként lezártak. Ahhoz, hogy az amerikai hipotézis végül érvényesüljön, mindezt meg kellett találni.

Az minden bizonnyal lehetséges, hogy az úgynevezett „Nagy Üresség” – egy körülbelül 30 méter hosszú és 7 méter magas titokzatos kamra – egyben egy mellékkamra is volt. Titokban a nagy galéria fölé nyúlik, egy 46 méter hosszú, ferde alagútba, amely a királyi kamrába vezet.

Mind a „Nagy Üresség”, mind a folyosó kozmikus sugaraktól világított meg – szó szerint. Ezek a képeken – egyfajta fényképeken – jelentek meg, amelyeket a segítségükkel készítettek. Pontosabban, müonok – elemi részecskék, amelyek áramlásai kozmikus sugarakat hoznak létre, amikor belépnek a Föld légkörébe – segítségével. Ez az úgynevezett müon-radiográfia hasonló a röntgensugarakhoz. A müonok könnyen behatolnak különféle természetes anyagokba és szerkezetekbe. Ahogy behatolnak a sűrű anyagokba és üregekbe, megvilágítják azokat, eltérő módon szórva és eltérítve a fényt ezeken a szerkezeteken belül.

Vízi és hidraulikus emelők

A Xavier Landreau, a Paleotechnikai Régészeti Intézet elnöke vezette francia kutatók szintén úgy vélik, hogy az ókori egyiptomiak kifinomult emelőszerkezeteket használtak a piramisok építése során. Ezek azonban nem csigák és ellensúlyok voltak, hanem gigantikus hidraulikus felvonók. A franciák biztosak benne, hogy Dzsószer lépcsős piramisának belsejében és közelében olyan kőszerkezeteket fedeztek fel, amelyek eredetileg egy hidraulikus mechanizmus részei voltak.

Dzsószer piramisát – a legelsőt, és így a legrégebbit – körülbelül 4700 évvel ezelőtt emelték a Szakkara-fennsíkon. A kőtömbök teljes térfogata 330 400 köbméter. A legfelsők 62 méter magasan helyezkednek el. Nem ez a legmagasabb vagy legfenségesebb építmény – a Hufu piramisa sokkal nagyobb. De a Dzsószer piramisán, amely szintén egy munkaigényes építési projekt volt, tudták az ókori egyiptomi mérnökök tesztelni azokat a technikákat, amelyeket később grandiózusabb építmények építéséhez használtak.

A franciák úgy vélik, hogy az „emelő” fő része egy mély függőleges akna volt a piramis belsejében – feltételezésük szerint ez az akna hidraulikus liftaknaként szolgált. Egy hatalmas, fa platformmal ellátott úszó emelkedett fel rajta, a víz hajtotta felfelé. A tudósok számításai szerint az így mozgatott terhek súlya elérte a 100 tonnát.

2024 májusában japán geofizikusok arról számoltak be, hogy radarvizsgálatot végeztek a gízai nagy piramis körüli területen, és sekély, homokkal teli alagutakat fedeztek fel alattuk. A japánok nem voltak biztosak benne, de feltételezték, hogy az alagutakat kezdetben valamilyen célra használták, majd szükségtelenül betömték. Mi van, ha az alagutak egy hidraulikus rendszer részét képezik?

Rámpák és nincsenek különleges trükkök

Érdemes megjegyezni, hogy nem minden egyiptológus ért egyet az amerikaiakkal és a franciákkal – különösen a mechanikus blokkokkal és a hidraulikával kapcsolatos hipotéziseikkel. A legtöbben egy egyszerűbb módszert támogatnak, mivel úgy vélik, hogy az ókori mérnökök ferde síkokat használtak – homokrámpákat építettek, amelyeken görgők, csigák és kötelek segítségével emelték fel a blokkokat a partról.

Az egyik rámpa romjait francia régészek is felfedezték a kairói Francia Keleti Régészeti Intézetből. A rámpát körülbelül 4500 évvel ezelőtt építették, nagyjából akkoriban, amikor az egyiptomiak a piramisokat építették.

A számítások szerint a felfedezett rámpa lehetővé tette nehéz rakományok magasságba emelését, 20 százalékos lejtés leküzdésével.

Egy biztos, nincs abszolút bizonyosság arra vonatkozóan, hogy egyetlen módszert alkalmaztak volna a piramisokban – írta meg a Sports.kz a KP.ru-ra hivatkozva.