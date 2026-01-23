Nem jó, hogy azonnal mindent megkapunk a neten

Ma a digitális világban az a normális, a kívánatos és a mindenáron fenntartandó, hogy a késés lehetőleg nulla, de legalábbis érzékelhetetlenül alacsony legyen. Ami azt jelenti, hogy minden azonnal és mindig elérhető - s ez nem igazán hasznos az ember pszichéjének.

Amikor az 1990-es évek legvégén, a 2000-es évek elején lakossági felhasználásra is elkezdett terjedni az internet, az volt az érzésünk – joggal –, hogy na most aztán megérkezett az áramvonalas jövő, amiről addig csak a tudományos-fantasztikus regényekben lehetett olvasni, elbűvölve és vágyakozva - írja elemző cikkében a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a látencia fogalmával az ok és az okozat, a hatás és reakció közötti időt, késést jelöljük.

A fogalom a számítástechnikán keresztül terjedt el, az egyre csökkenő válaszidejű memóriamodulok és egyéb alkatrészek közötti kommunikáció és az internetkapcsolat egyik legfontosabbnak tekintett jellemzőjeként. (Gyakorlatilag ugyanazt jelenti a főleg a digitális játékok világában használt „lag” kifejezés, vagyis hogy a játék környezete mennyi idő alatt reagál a játékos utasításaira.) Minél rövidebb ez az időtartam, annál kisebb annak a számítógépnek vagy egyéb digitális rendszernek, illetve internetkapcsolatnak a látenciája. A huszonöt évvel ezelőtti fogyasztói számítástechnika és internetkapcsolat idején igen nagy volt az érték: kényelmetlenül hosszú időbe telt, amíg az indító kattintás után elindult egy program vagy betöltődött egy oldal. Csakhogy akkor ez nem volt annyira drámai jelentőségű, mint most - pontosabban csak a mából visszanézve tűnik annyira borzasztónak az a bizonyos késés, akkor egyszerűen nem volt viszonyítási alap.

A lapban aláhúzzák, ma a digitális világban az a normális, a kívánatos és a mindenáron fenntartandó, hogy a látencia lehetőleg nulla, de legalábbis érzékelhetetlenül alacsony legyen. Ami azt jelenti, hogy minden azonnal és mindig elérhető.

Szakemberek és az utóbbi években megjelenő kutatási eredmények egybehangzóan állítják, hogy ez a végtelen információáradat, amiben élünk, kifejezetten káros az emberi pszichére, éppen amiatt, hogy minden azonnal és mindig elérhető. Mivel az emberi agy és elme jóval lassabb ritmus szerint működik, vagyis jóval nagyobb információszerzési és -feldolgozási látenciához szokott hozzá.

Az elménk jelenleg nem képes megbirkózni a nulla látenciával. Hiszen mindenről azonnal értesülünk, lényegében valós időben követünk akár a világ másik felén történő eseményeket. De nem csak azt az egyetlen eseményt, hanem egyidejűleg ezer mást is, mivel minden lényegében valós időben, nulla látenciával ömlik ránk, feldolgozhatatlanul sok online felületen. Nem tudjuk egyszerre befogadni, mégis minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ébrenlétünk teljes ideje alatt ezer szálon kapcsolódjunk az „azonnal és mindig” onlinehoz, a közösségi médián, a tartalommegosztó platformokon és az információforrások tömkelegén keresztül - teszi hozzá Főtér.