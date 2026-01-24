2026. január 24., szombat

Tudomány

Innovációs akkumulátor-kutatás Debrecenben

Az elért eredmények várhatóan hozzájárulnak a jövőbeli energiatároló rendszerek fejlesztéséhez

MH/MTI
 2026. január 24. szombat. 1:46
Cink-levegő akkumulátorok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetem (DE) kutatói: a hároméves projekt megvalósításához csaknem 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Alap) pályázatán – tájékoztatott a projekt kommunikációs szolgálata.

Innovációs akkumulátor-kutatás Debrecenben
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/CFOTO

Közleményükben azt írták, a projekt középpontjában álló cink-levegő akkumulátorok nagy fajlagos energiájuk, biztonságos működésük, környezetbarát jellegük és alacsony költségük révén a jövő egyik ígéretes energiatároló megoldásai lehetnek. Az újratölthető cink-levegő akkumulátorok széles körű alkalmazását ugyanakkor még számos műszaki és anyagtudományi kihívás akadályozza – jelezték.

A Debreceni Egyetem kutatócsoportja az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a környezetbarát cink-levegő cellák fejlesztésében. A most induló projekt célja ezen eredmények továbbfejlesztése, különös tekintettel az akkumulátorok elektródáinak és szeparátor membránjainak fejlesztésére, valamint a teljesítmény javítására – ismertették.

Az elért eredmények várhatóan hozzájárulnak a fenntartható, biztonságos és hosszú élettartamú energiatároló rendszerek fejlesztéséhez, erősítve a Debreceni Egyetem szerepét a nemzetközi akkumulátorkutatási és innovációs térben – mutatott rá a DE közleménye.

