Így fogunk kinézni ezer év múlva + VIDEÓ

A mesterséges intelligenciát napjainkban már olyan gyakran használjuk, mint a keresőmotorokat. Az AI-videógenerátort most arra használta az internet népe, hogy megmutassa, vajon hogy fog kinézni egy átlagember 3026-ban.

A mesterséges intelligencia már szinte rémisztő módon jelen van mindenütt. Vannak, akik terapeutaként használjak a chatbotokat, sőt bele is szeretnek azokba, számtalan jóslatot is hallhattunk az AI-tól, sőt, már arról is hallhattunk, hogy egy dubaji étterem mesterséges intelligencia alapú séffel működik – írja a life.hu.

Az AI most nem kegyelmezett, és megmutatta a rideg valóságot, hogy hogyan fogunk kinézni 1000 év múlva. A kérdésben az a lényeg, hogy mennyire akklimatizálódik a testünk a jövőhöz, ami valószínűleg egyre inkább összefonódik a digitális világgal.

Az AI alapú videón meghökkentő képsorokat láthatunk. Azt mutatja ugyanis, hogy az emberi fej egyre inkább a bevett „alienábrázolás” karakterjegyeit fogja tükrözni. Eltűnik a haj és a szemöldök, megnövekedik a homlokrész, és a szemek is sokkal nagyobbá válnak, sőt egyenesen átalakulnak óriás pupillájú démonszemekké.

A videó persze kissé túloz a részletekkel kapcsolatban, és túlságosan a popkultúrához tartozó UFO-ábrázoláshoz nyúl vissza. Ettől eltekintve igencsak érdekfeszítő kérdéseket vet fel, melyekre már a tudomány világa is megpróbált válaszokat keresni. Hiszen azt, hogy mi lesz 1000 év múlva, nem igazán tudjuk pontosan megjósolni.