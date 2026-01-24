Hogyan jelent meg az élet a dinoszauruszok kihalása után?

A geológiai jelentések szerint a Földbe 66 millió évvel ezelőtt becsapódott és a dinoszauruszokat kipusztító aszteroida nemcsak globális katasztrófát okozott, hanem váratlanul megteremtette az élet gyors helyreállításának feltételeit is.

A tirannoszaurusz az egyik utolsó dinoszaurusz volt, amely 66 millió évvel ezelőtt egy becsapódó aszteroida során elpusztult

Egy új tanulmány megállapította, hogy az első új tengeri planktonfaj a becsapódást követő első ezer évben jelent meg – geológiai időszámítás szerint szinte azonnal.

Sokáig azt hitték, hogy a mai Mexikói-öbölben található Chicxulub-krátert létrehozó aszteroida-becsapódás után az ökoszisztémáknak több tízezer évre volt szükségük ahhoz, hogy új fajok jelenjenek meg. Egy új elemzés azonban kimutatta, hogy ez a becslés túlzó volt.

Korábban a tudósok a regenerálódási rátát azon feltételezés alapján becsülték meg, hogy a tengerfenék üledékei ugyanolyan ütemben halmozódtak fel, mint a katasztrófa előtt. A planktonok tömeges kipusztulása és a növényzet elvesztését követő hirtelen szárazföldi erózió azonban megzavarta ezt a folyamatot. Ennek eredményeként a kréta-paleogén határhoz kapcsolódó geológiai rétegek egyenetlenül képződtek, torzítva az időbecsléseket.

A kronológia finomítása érdekében a kutatók egy ritka, de megbízható időjelzőt használtak – a hélium-3 izotópot. A hélium-3 állandó sebességgel jut be az óceáni üledékekbe a kozmikus porból, így koncentrációja lehetővé teszi számukra, hogy pontosan meghatározzák, mennyi idő van „rögzítve” egy adott kőzetrétegben. Hat európai, észak-afrikai és a Mexikói-öbölbeli helyszínről származó minták elemzésével a tudósok újra tudták számolni az üledék felhalmozódásának tényleges sebességét.

Az eredmények meglepőek voltak. Egy kulcsfontosságú foraminifera faj, amelyet az ökoszisztéma helyreállásának indikátorának tekintenek, mindössze 3500-11 000 évvel az aszteroida becsapódása után jelent meg. Sőt, néhány új planktonfaj is megjelent kevesebb mint 2000 évvel a katasztrófa után. Mindössze néhány ezer év alatt 10-20 új forma alakult ki, ami a tengeri ökoszisztémák körülbelül 10 millió évig tartó helyreállásának kezdetét jelentette.

A tudósok hangsúlyozták, hogy ezek az eredmények nemcsak a Föld múltjának megértéséhez fontosak. Azt is bizonyítják, hogy megfelelő körülmények között a bioszféra képes a gyors megújulásra, ami biztató jel lehet a jelenlegi ember okozta környezeti válságok kontextusában is – írja a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.