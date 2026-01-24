A világ harmincszor annyit költ bolygónk pusztítására, mint védelmére

A dokumentum szerint a környezetet romboló tevékenységekkel kapcsolatos teljes pénzügyi forgalom eléri az évi 7,3 billió dollárt. A magánbefektetések 4,9 billió dollárt tesznek ki, amely elsősorban az iparra, a közművekre, az energiaiparra és a nyersanyagtermelésre irányul. A kormányzati támogatások 2,4 billió dollárt tesznek ki, amely a fosszilis tüzelőanyagok kitermelésére, az építőiparra, a közlekedésre, a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra irányul.

Eközben a jelentés szerzői szerint a környezetvédelmi kezdeményezésekre fordított globális kiadások harmincszor alacsonyabbak. A beruházások évi 220 milliárd dollárban vannak korlátozva, amelynek 90 százaléka kormányoktól származik. Az ENSZ 2030-ra kitűzött klíma- és környezetvédelmi céljainak eléréséhez a szakértők becslése szerint a beruházásoknak 2,5-szeresére kell növekedniük. Ez évi 571 milliárd dollárt tesz ki, ami a globális GDP 0,5 százalékának felel meg. A szervezet ezt az összeget teljes mértékben megvalósíthatónak tartja.

A Financial Times korábban arról számolt be, hogy a globális vállalatok széles körben felhagynak a zöld hidrogéntermeléssel. 2025-ig közel 60 alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyag-termelési projektet töröltek vagy függesztettek fel. Ezen törölt projektek teljes éves termelési volumene elérhette volna a 4,9 millió tonnát.

Korábban az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma bejelentette szándékát, hogy visszavonja az előző kormányzat által jóváhagyott zöld projektek finanszírozását. Ez a döntés több mint 13 milliárd dollár zöld projektekre elkülönített összeg visszavonását jelenti – írta meg a Lenta.ru.