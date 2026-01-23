Rendkívül új fájdalomcsillapító fejlesztése Magyarországon

Egy sikeres pályázat nyomán folytatódott annak az új hatásmechanizmusú, innovatív fájdalomcsillapítógyógyszer-jelöltnek a fejlesztése, amelyet közel tizenöt éve kutatnak pécsi és budapesti gyógyszerkémikusok, ás amelyet már egészséges önkénteseken tesztelnek – közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE).

A baranyai felsőoktatási intézmény közleményében azt írták, hogy a PTE Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanára, Helyes Zsuzsanna sikeres pályázata nyomán folytatódott a gyógyszerjelölt fejlesztése.

A preklinikai vizsgálatok során a molekula számos fájdalommodellben hatásosnak bizonyult, távlatot nyitva a krónikus idegi fájdalmakkal küzdő betegek gyógyításában Ezt követően pedig a klinikai vizsgálatok több lépésben haladnak előre, jelenleg az egészséges önkéntesek tesztelése zajlik.

A Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetében Mátyus Péter tervezte meg az új módon, több hatáskomponenst ötvöző vegyületet, majd Helyes Zsuzsanna vezetésével a pécsi orvoskar krónikusfájdalom-kutatócsoportjának munkatársai fedezték fel és bizonyították hatásosságát számos krónikus idegi és gyulladásos fájdalommodellben – írták.

A kutatók célja egy olyan, több támadáspontú fájdalomcsillapító fejlesztése, amely hatékonyabb és biztonságosabb a jelenlegieknél, amelyek nem, vagy csak mérsékelten hatásosak a krónikus, idegi eredetű fájdalomállapotokban, és sokáig, nagy dózisban kell alkalmazni őket, komoly mellékhatásokkal számolva.

A neuropátiás fájdalom jelentős betegcsoportot érint. Ilyen a balesetek vagy műtétek során sérült ideg fájdalma, a cukorbetegséghez vagy bizonyos gyógyszeres kezelésekhez kapcsolódó érzőideg-sérülés, és ilyen típusú fájdalmat érez az is, aki krónikus ízületi gyulladásban szenved – olvasható a PTE közleményében.