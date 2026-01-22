Nem csak öt érzékszervünk van

Az emberi érzékelés multiszenzoros, több tucat kölcsönhatásban álló érzékszerv alakítja azt, ahogyan az ízeket, a mozgást, az egyensúlyt és a körülöttünk lévő világot érzékeljük.

Az idegtudósok egyre inkább elosztott rendszerként kezelik az érzékelést, ahol több érzékszervi csatorna folyamatosan egyetlen, koherens valóságot kommunikál. Mivel ezek a csatornák kölcsönhatásba lépnek, egyetlen bemenet – hang, illat, mozgás – megváltoztatása csendben átformálhatja azt, amit érzünk vagy ízlelünk.

Az képernyők előtt töltött idő miatt elfelejthetjük a látáson és a halláson túli érzékszerveket, pedig azok sosem kapcsolnak ki. Amikor figyelünk, észrevesszük a kontrasztot az érdes és sima felületek között, a vállunkban növekvő feszültséget, vagy egy darab kenyér puhaságát a kezünkben.

A napi rutint ezek a csendes jelek töltik ki. Reggel ott van a fogkrém csípős bizsergése, a zuhany alatti víz hangja és nyomása, a sampon illata, majd később a frissen főzött kávé ismerős illata.

Arisztotelész híresen leírta az öt érzékszervet, de azt is hitte, hogy a világ öt elemből áll – ezt az elképzelést ma már nem fogadjuk el. Hasonlóképpen, a modern tudomány is azt sugallja, hogy az emberi érzékelés sokkal többre támaszkodik, mint csupán öt érzékszervre.

Tapasztalatunk mélyen multiszenzoros

Sok minden, amit megtapasztalunk, mélyen multiszenzoros. A látás, a hallás, a szaglás és a tapintás nem egymástól függetlenül történik. Ehelyett együtt bontakoznak ki, és egyetlen, folyamatos tudatossággá olvadnak össze, amely a körülöttünk lévő világot és a saját testünket is érzékeli.

Az alacsony zsírtartalmú joghurtok illata gazdagabb és sűrűbb ízérzetet kelthet a szájban anélkül, hogy több emulgeálószert kellene hozzáadni. A szájban érzékelt, az orrjáratokba felszálló illatokat a fogyasztott folyadékok viszkozitása módosítja.

Az embereknek sokkal több érzékszervük van, mint azt feltételezik

Az érzéseink befolyásolják, hogy mit látunk, és a látásaink befolyásolják, hogy mit hallunk. A samponban található különböző illatok befolyásolhatják a haj textúrájának érzékelését. A rózsa illata például selymesebbé teszi a hajat.

Nincsenek málnareceptorok a nyelvünkön, és a málna íze sem az édes, savanyú és keserű ízek valamilyen kombinációja.

A nyelv és az orr együttes működésén keresztül érzékeljük őket. A szaglás teszi ki az oroszlánrészét annak, amit ízlelésnek nevezünk.

Ez azonban nem a környezet szagainak belélegzését jelenti. A szagvegyületek rágás vagy kortyolgatás közben szabadulnak fel, és a szájból az orrba, a torok hátsó részén található orrgaraton keresztül jutnak el.

Az érintés is szerepet játszik, összeköti az ízeket és az illatokat, és meghatározza a folyékony vagy kemény tojás, valamint a csokoládé bársonyos, luxusos ragacsos állagának iránti preferenciáinkat.

A látást a vesztibuláris rendszerünk befolyásolja. Amikor repülőgépen ülünk a földön, nézzünk le a padlóra. Nézzünk le újra, amikor emelkedünk.

Úgy fog „tűnni”, mintha a kabin eleje magasabban lenne, bár optikailag minden ugyanolyan viszonyban van hozzánk, mint a földön. Amit „látunk”, az a látás és a hallójárataink együttes hatása, amelyek azt jelzik, hogy hátradőlünk.

A kutatás feltárja, hogyan alakítják az érzékek a viselkedést

Az érzékszervek kutatásának gazdag tárházát kínálják, és filozófusok, idegtudósok és pszichológusok dolgoznak együtt a Londoni Egyetem Felsőfokú Tanulmányok Iskolájának Érzékszervi Tanulmányok Központjában.

2013-ban a központ elindította az Érzékek Újragondolása projektet, amelyet kollégám, a néhai Sir Colin Blakemore professzor irányított. Felfedeztük, hogyan befolyásolhatja a saját lépteink hangjának módosítása a testünk könnyebbnek vagy nehezebbnek érzetét - írta meg a SciTechDaily.