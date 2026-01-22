Tudomány
Nem csak öt érzékszervünk van
Egy új kutatás szerint az embereknek akár 33 is lehet
Az idegtudósok egyre inkább elosztott rendszerként kezelik az érzékelést, ahol több érzékszervi csatorna folyamatosan egyetlen, koherens valóságot kommunikál. Mivel ezek a csatornák kölcsönhatásba lépnek, egyetlen bemenet – hang, illat, mozgás – megváltoztatása csendben átformálhatja azt, amit érzünk vagy ízlelünk.
Az képernyők előtt töltött idő miatt elfelejthetjük a látáson és a halláson túli érzékszerveket, pedig azok sosem kapcsolnak ki. Amikor figyelünk, észrevesszük a kontrasztot az érdes és sima felületek között, a vállunkban növekvő feszültséget, vagy egy darab kenyér puhaságát a kezünkben.
A napi rutint ezek a csendes jelek töltik ki. Reggel ott van a fogkrém csípős bizsergése, a zuhany alatti víz hangja és nyomása, a sampon illata, majd később a frissen főzött kávé ismerős illata.
Arisztotelész híresen leírta az öt érzékszervet, de azt is hitte, hogy a világ öt elemből áll – ezt az elképzelést ma már nem fogadjuk el. Hasonlóképpen, a modern tudomány is azt sugallja, hogy az emberi érzékelés sokkal többre támaszkodik, mint csupán öt érzékszervre.
Tapasztalatunk mélyen multiszenzoros
Sok minden, amit megtapasztalunk, mélyen multiszenzoros. A látás, a hallás, a szaglás és a tapintás nem egymástól függetlenül történik. Ehelyett együtt bontakoznak ki, és egyetlen, folyamatos tudatossággá olvadnak össze, amely a körülöttünk lévő világot és a saját testünket is érzékeli.
Az alacsony zsírtartalmú joghurtok illata gazdagabb és sűrűbb ízérzetet kelthet a szájban anélkül, hogy több emulgeálószert kellene hozzáadni. A szájban érzékelt, az orrjáratokba felszálló illatokat a fogyasztott folyadékok viszkozitása módosítja.
Az embereknek sokkal több érzékszervük van, mint azt feltételezik
Az érzéseink befolyásolják, hogy mit látunk, és a látásaink befolyásolják, hogy mit hallunk. A samponban található különböző illatok befolyásolhatják a haj textúrájának érzékelését. A rózsa illata például selymesebbé teszi a hajat.
Nincsenek málnareceptorok a nyelvünkön, és a málna íze sem az édes, savanyú és keserű ízek valamilyen kombinációja.
A nyelv és az orr együttes működésén keresztül érzékeljük őket. A szaglás teszi ki az oroszlánrészét annak, amit ízlelésnek nevezünk.
Ez azonban nem a környezet szagainak belélegzését jelenti. A szagvegyületek rágás vagy kortyolgatás közben szabadulnak fel, és a szájból az orrba, a torok hátsó részén található orrgaraton keresztül jutnak el.
Az érintés is szerepet játszik, összeköti az ízeket és az illatokat, és meghatározza a folyékony vagy kemény tojás, valamint a csokoládé bársonyos, luxusos ragacsos állagának iránti preferenciáinkat.
A látást a vesztibuláris rendszerünk befolyásolja. Amikor repülőgépen ülünk a földön, nézzünk le a padlóra. Nézzünk le újra, amikor emelkedünk.
Úgy fog „tűnni”, mintha a kabin eleje magasabban lenne, bár optikailag minden ugyanolyan viszonyban van hozzánk, mint a földön. Amit „látunk”, az a látás és a hallójárataink együttes hatása, amelyek azt jelzik, hogy hátradőlünk.
A kutatás feltárja, hogyan alakítják az érzékek a viselkedést
Az érzékszervek kutatásának gazdag tárházát kínálják, és filozófusok, idegtudósok és pszichológusok dolgoznak együtt a Londoni Egyetem Felsőfokú Tanulmányok Iskolájának Érzékszervi Tanulmányok Központjában.
2013-ban a központ elindította az Érzékek Újragondolása projektet, amelyet kollégám, a néhai Sir Colin Blakemore professzor irányított. Felfedeztük, hogyan befolyásolhatja a saját lépteink hangjának módosítása a testünk könnyebbnek vagy nehezebbnek érzetét - írta meg a SciTechDaily.