1,5 millió név fog keringeni a Hold körül

Az Artemis-kampány keretében nem csak négy NASA-űrhajós repül a Hold körül, hanem összesen 1,5 millió név. Ezeket ugyanis memóriakártyán viszik magukkal az Orion űrhajó fedélzetén.

Az Artemis II misszió körülbelül tíz napig tart, és legkésőbb 2026 áprilisában indul a floridai Kennedy Űrközpont 39-es indítóállomásáról. A repülés „újabb lépés a Hold felszínére irányuló emberes missziók felé, és segít a jövőbeli űrhajósok Marsra irányuló misszióinak előkészítésében” – írja az amerikai űrügynökség, a NASA.

A repülés fél évszázad óta az első emberes holdmisszió. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen űrhajósok nem az egyetlenek, akik a Hold körül fognak keringeni. Az érdeklődők 2026. január 21-ig ingyenesen regisztrálhatják nevüket a NASA weboldalán.