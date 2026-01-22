2026. január 22., csütörtök

1,5 millió név fog keringeni a Hold körül

A NASA 50 év után először küld űrhajósokat a Holdra

Az Artemis-kampány keretében nem csak négy NASA-űrhajós repül a Hold körül, hanem összesen 1,5 millió név. Ezeket ugyanis memóriakártyán viszik magukkal az Orion űrhajó fedélzetén.

(b-j) Az Artemis II utazói: Jeremy Hansen űrhajós, Christina Koch szakértő, Victor Gloverand pilóta és az Artemis II parancsnoka, Reid Wiseman közel 1,5 millió névvel indulnak küldetésükre
Fotó: AFP/Miguel J. Rodriguez Carrillo

Az Artemis II misszió körülbelül tíz napig tart, és legkésőbb 2026 áprilisában indul a floridai Kennedy Űrközpont 39-es indítóállomásáról. A repülés „újabb lépés a Hold felszínére irányuló emberes missziók felé, és segít a jövőbeli űrhajósok Marsra irányuló misszióinak előkészítésében” – írja az amerikai űrügynökség, a NASA.

A repülés fél évszázad óta az első emberes holdmisszió. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen űrhajósok nem az egyetlenek, akik a Hold körül fognak keringeni. Az érdeklődők 2026. január 21-ig ingyenesen regisztrálhatják nevüket a NASA weboldalán.

