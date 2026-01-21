Aki erre a három kérdésre helyesen válaszol, az igazán okosnak számít

Ha meg akarja tudni, hogy valójában mennyire intelligens, nem kell bonyolult IQ-tesztet kitöltenie. Shane Frederick yale-i professzor szerint elegendő három egyszerű feladatot helyesen megoldani.

A vízililiomok is az IQ kérdéskörbe kerültek

A „Karg Fachportal Hochbegabung” (Karg tehetségportál) szerint az ember intelligenciáját az intelligencia-hányados (IQ) alapján mérik. Egy 100 pontos skálán az átlagos IQ körülbelül 85 és 115 között van.

Mi is az intelligencia?

Az intelligencia különböző tényezőkből áll, amelyek nem csak az iskolai végzettséget jelentik. Az intelligencia azt is leírja, hogy mennyire értjük meg a komplex helyzeteket, állítja a szakportál.

Shane Frederick, a Yale professzora az IQ mérése mellett kifejlesztett egy tesztet, amely három egyszerű kérdéssel méri az intelligenciát: a kognitív reflexió teszt (CRT).

A CRT egy pszichológiai vizsgálat, amelyet már 35 tudományos tanulmányban alkalmaztak. Ezzel jobban meg lehet ítélni a vizsgálati alanyok kognitív képességeit. A CRT célja annak mérése, hogy az emberek milyen mértékben szorítják vissza az intuitív, de helytelen választ a megfontolt és helyes válasz javára.

Három kérdés elárulja, mennyire okos vagy

A kérdések kidolgozása során ezeket úgynevezett „agytekerőnek” nevezik. A válaszadók ezután szabadon megadhatják a válaszukat.

1. kérdés: Egy ütő és egy labda együttesen 1,10 dollárba kerül. Az ütő 1 dollárral drágább, mint a labda. Mennyibe kerül a labda?

2. kérdés: Ha 5 gép 5 perc alatt 5 terméket gyárt, akkor 100 gép mennyi idő alatt gyártaná le a 100 terméket?

3. kérdés: Egy tóban vízililiomok nőnek. Minden nap megduplázódik a vízililiomok száma. Ha 48 nap alatt borítják be a vízililiomok az egész tavat, akkor mennyi idő alatt borítják be a tó felét?

Ezek a helyes válaszok

Ösztönösen sokan 10 centtel válaszolnának az első kérdésre. Ha azonban jobban belegondolunk, feltűnik, hogy a labda 5 centbe kerül.

A második kérdésre is a legtöbben valószínűleg 100 perccel válaszolnának. A helyes válasz azonban 5 perc.

És az utolsó kérdésre 24 napot tippelt? Ez helytelen. A helyes megoldás 47 nap lett volna.

Így kell értelmezni a válaszokat

A professzor kutatásai során megállapította, hogy a magasabb IQ-val rendelkező emberek gyakrabban válaszoltak helyesen a kérdésekre. Azok, akik kognitív szempontból inkább képesek voltak megoldani a feladatokat, valószínűleg fejlettebb analitikus gondolkodási képességgel is rendelkeznek. Emellett azokat az embereket, akik helytelen válaszokat adtak, inkább spontánnak és intuitívnak lehetne nevezni - írja a focus.de.