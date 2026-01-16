Komoly sikert aratott MI vonalon egy szegedi diák

Egy magyar nyelven is működő, mesterséges intelligencia szövegfelismerő szoftvert fejlesztett Kiss Mihály, a Szegedi Tudományegyetem programtervező informatikus mesterszakos hallgatója - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a fejlesztés ötlete 2023 közepén született, amikor a ChatGPT és más nagy nyelvi modellek látványosan megjelentek a köztudatban. A jelenséget Kiss Mihály témavezetője vetette fel szakdolgozati kutatásként, de hamar kiderült: nem kizárólag elméleti kérdésről van szó.

Kiss Mihály ezért több mint 350 ezer szövegből álló adathalmazt hozott létre irodalmi művekből, szakdolgozatokból, cikkekből, fórumokról, közösségi médiából és általános internetes forrásokból. A cél az volt, hogy a rendszer valódi, sokféle nyelvhasználattal találkozzon, ne csak „tankönyvi” példákkal.

Noha a felismerés is MI-alapú megoldásra épül, az architektúrája alapján nem tartalmat generál, hanem döntéseket hoz. A megoldás egy encoder alapú modellt használ, amely kifejezetten osztályozási feladatokban erős, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy spamszűrő működik. Az eszköz jogi területen is használható, ahol egy MI által generált, pontatlan szöveg komoly kockázatot jelenthet, de HR-részlegek is alkalmazhatják az MI-vel írt jelentkezések kiszűrésére. Kiss Mihály munkáját az SZTE hallgatói innovációs díjjal is elismerték.