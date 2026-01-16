Halálos csapda is lehet az ISS

Az asztronautákat a lehető legrosszabb forgatókönyvekre képzik ki - s ez magában foglalja azt is, hogy miként kell(ene) gyorsan elhagyniuk az űrállomást.

Sikeresen landolt csütörtökön a Nemzetközi Űrállomás (ISS) 11-es legénységét szállító kapszula a Csendes-óceánban - írja összegző cikkében a BBC. Mint emlékeztetnek, gyorsított visszatérés oka az volt, hogy a négy fős legénység egyike olyan orvosi vészhelyzetet jelentett, amelyet az ISS szerény erőforrásaival nem tudtak kezelni. Az amerikai Mike Fincke és Zena Cardman, a japán Kimiya Yui és az orosz Oleg Platonov 2025 augusztusában érkeztek a fedélzetre, s azt tervezték, hogy a szokásos hat és fél hónapot töltik odafönt - ám ez a fentebb említett ok miatt meghiúsult.

Az incidens azt mutatja, hogy a Naprendszer emberi felfedezése, még alacsony pályán sem tekinthető rutinszerűnek. „Az űrben” - idézi a BBC Dr. McCoy-t, a Star Trek egyik tagját - „a betegség és a veszély a sötétségbe és a csendbe burkolózva közelít.”

A cikkből egyebek mellett kiviláglik, hogy az asztronautákat a lehető legrosszabbra is igyekeznek fölkészíteni a földi szimulátorban. „Nem fogják előre megmondani, mi fog történni - például tűz, ammóniaszivárgás vagy bármiféle más dolog, pusztán az a lényeg, hogy az embereknek meg kell bírkózniuk a helyzettel” - mondta a BBC-nek Meganne Christian, a Brit Űrügynökség munkatársa. Az űrhajósok kiválasztásának ugyanis egyik kulcsfontosságú szempontja, hogy nyomás alatt is „egyben tudjanak” maradni - húzta alá a szakember.

A lapban arról írnak, 1966-ban a NASA megbízta a Rand Corporationt egy tanulmány elkészítésével, melyben a veszélyekre vonatkozó terveket kellett összegezni. Maga az anyag annyira jól sikerült, hogy alapelvei ma is használhatóak. A készítők anno azt javasolták, hogy az űrhajókat több tartalék rendszerrel tervezzék, és olyan modulokat építsenek be, amelyek vészhelyzet esetén a legénységet vissza tudják juttatni a Földre.

Az a tény, hogy mindig van egy kompjáratod, ami szinte egy pillanat alatt hazavisz, egy alapvető szabály, amelyet minden űrkutató nemzet alkalmaz” - hangoztatta a BBC-nek Jonathan McDowell, a massachusettsi Cambridge-i Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa. „Soha nem kell taxit hívnod - mindig ott van egy, ha az űrállomásod megsérül” - fogalmazott.

Ugyanakkor az is alapkövetelmény, hogy e berendezés megbízható is legyen, lévén egy hiba esetén pont a mentőjármű vinné halálba az utasokat - teszi hozzá a lap.