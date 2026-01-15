Sikeresen landoltak az ISS űrhajósai

Az űrkapszula San Diego közelében landolt a Csendes-óceánon, kevesebb mint 11 órával azután, hogy elhagyta a Nemzetközi Űrállomást (ISS). Az ISS történetében ez volt az első alkalom, hogy egy űrhajós egészségi állapota miatt egy küldetést hamarabb kellett befejezni. A Crew-11 tagjai - az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, a japán Jui Kimija és az orosz Oleg Platonov - augusztusban indultak Floridából az űrállomásra, és küldetésük az eredeti terv szerint május körül ért volna véget.

A két amerikai űrhajós múlt csütörtökön hajtott volna végre űrsétát, de azt a legénység egyik - meg nem nevezett - tagjának egészségi állapota miatt lefújta a NASA, és úgy döntött, a legénység korábban hazatér. Azt nem árulták el, melyik űrhajósról van szó, és nem adtak közelebbi magyarázatot. James Polk, a NASA egészségügyi és orvosi vezetője előzőleg annyit közölt, hogy az űrállomás fedélzetén nem alakult ki vészhelyzet, az érintett űrhajósnak nem valamilyen feladat ellátása miatt alakult ki egészségügyi problémája.