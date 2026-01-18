2178-ban lesz a Plútó első szilveszteri partija

A Naprendszer öt törpebolygója közül – amelyek közé Eris, Ceres, Makemake és Haumea tartozik – Plútó a legismertebb, mivel rövid ideig rendes bolygónak minősítették. Még mielőtt egy teljes kört megtehetett volna a Nap körül, ismét visszaminősítették.

Az Uránusz megfigyelése során meglepően sok égitestet fedeztek fel. A 19. században a bolygót megfigyelő csillagászok észrevették, hogy az Uránusz a newtoni gravitációs elmélet szerint váratlan módon mozog. Bár az eltérések kicsiek voltak, különbség volt az Uránusz megfigyelt pályája és a newtoni fizika által előre jelzett pályája között.

1846-ban Urbain Le Verrier csillagász és matematikus felvetette, hogy az Uránusz mögött egy ismeretlen bolygó változtatja meg annak pályáját, és előrejelzéseket tett ennek az ismeretlen objektumnak a pályájáról. Az objektumról kiderült, hogy Neptunusz, de az Uránusz még mindig rejtett titkokat tartogatott.

Az amerikai csillagász, Percival Lowell észrevette, hogy az Uránusz és a Neptunusz pályáján még mindig vannak megmagyarázhatatlan mozgások. 1905-ben azt feltételezte, hogy ezeket egy másik ismeretlen bolygó vonzása okozza, és előrejelzéseket tett a pályájáról.

Lowell és más csillagászok előrejelzései alapján végül 1930-ban megtalálták a Plútót. Clyde Tombaugh amerikai csillagász az arizonai Flagstaffban található Lowell Obszervatóriumban megvizsgálta azokat a területeket az égen, ahol a csillagászok szerint Plútó található. Egy villanáskomparátort használt, egy olyan eszközt, amely gyorsan váltott két, ugyanazon égi területről készült kép között, így könnyebben észrevehetővé téve a legkisebb eltéréseket is, és talált egy objektumot, amely 1930. január 23. és 29. között elmozdult.

Egy ideig Plútó a Naprendszer diagramjain a Jupiter és a Föld mellett szerepelt, mint valódi bolygó. De mielőtt Plútó egy plutóniai évet eltöltött volna bolygó státuszának élvezete mellett, újra minősítették törpebolygóvá, és ismét eltűnt a diagramjainkból.

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 2006-ban visszaminősítette Plútót, mivel nem felelt meg minden kritériumnak, amit a csillagászok bolygónak neveznek. Bár a Nap körül kering, és tömege elegendő ahhoz, hogy szinte gömb alakú legyen, nem uralja a saját pályáját, mint a valódi bolygók. Plútó nem tisztította meg eléggé a pályáját más űrszemcséktől ahhoz, hogy bolygónak minősüljön, pályáját más nagy objektumokkal osztja meg, amelyek nem keringenek a törpebolygó körül.

Ennek ellenére képes megtartani holdjait.

„A Plútó körül öt ismert hold keringi, amelyek közül a legnagyobb a Charon” magyarázza a NASA, számol be az IFLScience. „A Charon mérete körülbelül fele a Plútóénak, így a Naprendszerünkben a legnagyobb hold a bolygóhoz viszonyítva, amelyet kering. A Plútót és a Charont gyakran „kettős bolygónak” nevezik.”

Plútó napjai, bár kissé hosszabbak, körülbelül 153 óra, semmi ahhoz képest, hogy mennyi ideig tart egy éve. Plútó pályája 248 földi évet vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy felfedezése óta első évét csak 2178. március 23-án, hétfőn fogja befejezni. Pályája nemcsak hosszú, hanem elliptikus alakja és dőlésszöge miatt is szokatlan.

„Plútó 248 éves, ovális alakú pályája a Naptól 49,3 csillagászati egységre (AU) távolodhat el, és 30 AU-ra közelíthet meg” – magyarázza a NASA, ahol egy AU a Föld és a Nap közötti távolság. „De átlagosan Plútó 3,7 milliárd mérföldre (5,9 milliárd kilométerre) van a Naptól, vagyis 39 AU-ra.”

„1979 és 1999 között Plútó a napközelségben volt, amikor a Naphoz legközelebb van. Ez idő alatt Plútó valójában közelebb volt a Naphoz, mint Neptunusz.”

Bár pályája nagyon érdekes, ez azt jelenti, hogy a bolygót még mielőtt megünnepelhette volna bolygóként való születésnapját, visszaminősítették – és hacsak az emberi élettartam nem növekszik drámaian az elkövetkező évtizedekben, te sem fogod megélni, hogy megünnepelhesd.