Tudomány

Megtalálták Da Vinci feltételezett DNS-mintáját

A „Szent gyermek” című festményen találták meg Olaszországban

 2026. január 12. hétfő. 16:32
Olasz tudósok találtak egy DNS-mintát, amely Leonardo da Vincié lehet. A mintát a „Szent gyermek” című festményről vett kenetből sikerült kivonni.

Da Vinci
Fotó: NorthFoto

A tudósoknak még egy sor további tesztet kell elvégezniük, hogy megerősítsék a DNS-minta hitelességét. Megjegyzik, hogy a legnépszerűbb festmények nem alkalmasak DNS-kivonásra, mivel erősen szennyezettek más emberek biológiai anyagaival.

A kutatócsoport még néhány mintát vesz da Vinci tárgyaiból. Ezeket összehasonlítják a család ma élő leszármazottainak DNS-ével - írja a ScienceAlert.

