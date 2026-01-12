Tudomány
Megtalálták Da Vinci feltételezett DNS-mintáját
A „Szent gyermek” című festményen találták meg Olaszországban
Da Vinci
Fotó: NorthFoto
A tudósoknak még egy sor további tesztet kell elvégezniük, hogy megerősítsék a DNS-minta hitelességét. Megjegyzik, hogy a legnépszerűbb festmények nem alkalmasak DNS-kivonásra, mivel erősen szennyezettek más emberek biológiai anyagaival.
A kutatócsoport még néhány mintát vesz da Vinci tárgyaiból. Ezeket összehasonlítják a család ma élő leszármazottainak DNS-ével - írja a ScienceAlert.