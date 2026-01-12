Célegyenesben a NASA: februárban jöhet a holdkerülés

A NASA úgynevezett befejező előkészületeket végez az Artemis–2 küldetéshez, amely több mint 50 év után az első emberes holdrepülés lehet – írja a Yahoo Tech .

Az űrügynökség szerint a korábban áprilisra tolt indítás akár már februárban megvalósulhat, a legelső lehetséges startablak február 6. A NASA hamarosan a floridai Kennedy Űrközpontban a Space Launch System (SLS) rakétát és az Orion űrhajót is kiviszi a 39B indítóállásra; a négy mérföldes „gurítás” a beszámoló szerint akár 12 órát is igénybe vehet. A tervezett kivonulás időpontja legkorábban január 17., de a pontos napot az időjárás és az esetleges műszaki teendők befolyásolhatják.

Az Artemis–2 egy 10 napos repülés lesz négy űrhajóssal, amelynek fő célja az Orion életfenntartó rendszereinek tesztelése, hogy alkalmasak-e hosszabb, későbbi küldetésekre.

A terv szerint a legénység kétszer megkerüli a Földet, majd a Hold túlsó oldala mögé is eljut, a cikk szerint mintegy 4700 mérfölddel a Hold mögé távolodva. Ha a rendszer kivonulása a menetrend szerint halad, a NASA január végén „wet dress rehearsal” próbát tart: kriogén hajtóanyagot töltenek a rakétába, és végigfuttatják a teljes visszaszámlálást, hogy a tényleges indítás előtt minden folyamatot élesben gyakoroljanak.