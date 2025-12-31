Afrika két kontinensre szakad, és végül egy hatalmas új óceán nyílhat meg

Afrika fokozatosan két részre szakad. Mint a legtöbb geológiai folyamat, ez is több millió év alatt, jégkorszakokhoz hasonló ütemben zajlik, de idővel Kelet-Afrika egy része elszakadhat a kontinens többi részétől, és valószínűleg egy új óceán keletkezik a két földtömeg között.

Ez a hatalmas szakadás az East African Rift System (EARS) nevű, a világ egyik legnagyobb hasadékzónájához kapcsolódik, amely több ezer kilométeren át húzódik több afrikai országon keresztül, köztük Etiópián, Kenyán, a Kongói Demokratikus Köztársaságon, Ugandán, Ruandán, Burundin, Zambián, Tanzánián, Malawin és Mozambikon.

Ez a hasadékzóna azt jelenti, hogy az afrikai lemez két részre szakad – a kisebb szomáliai lemezre és a nagyobb núbiai lemezre –, amelyek egymástól milliméterenkénti, rendkívül lassú sebességgel távolodnak el egymástól.

2018-ban híre ment egy Kenyában kialakult repedésről, és sokan azt állították, hogy ez bizonyíték arra, hogy Afrika a szemünk láttára kettészakad. Bár ez a megdöbbentő jelenet az EARS-hez kapcsolódott, kissé félrevezető azt Afrika nagy szétválásának élő bizonyítékaként bemutatni.

Ahogy az IFLScience korábban rámutatott, ez valószínűleg csak a völgy rendszeres szakadási tevékenységének egy nagyon lokalizált megnyilvánulása volt. Az EARS körülbelül 25 millió éve van ebben a folyamatban, és a kenyai repedés csak közvetett utalás volt arra, ami a kontinensen történik.

Azonban további 5-10 millió év múlva az EARS változásai drasztikusan megváltoztathatják a világ kinézetét. Ebben az időtartamban valószínűleg egy új óceán alakul ki a szomáliai és a núbiai lemez között. Afrika nagy kontinens elveszíti keleti részét, és egy hatalmas tenger elválasztja Kelet-Afrikát.

Bármennyire furcsának tűnik is, érdemes emlékezni arra, hogy a Föld felszíne folyamatos változásban van; csak annyira lassú, hogy az emberi tapasztalatok nem tudják ezt érzékelni.

A világ, ahogyan mi ismerjük, viszonylag új keletű. A ma látható szárazföldek és tengerek – Eurázsia, Amerika, Afrika, Antarktisz és Óceánia – hatalmas tektonikus lemezek eredményei, amelyek úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy kirakós játék darabjai. Ezek a kirakós darabok azonban nagyon lassan, több millió év alatt mozognak.

Gondoljunk csak a Föld körülbelül 138 millió évvel ezelőtti szétválására, amikor Dél-Amerika és Afrika elszakadt egymástól. Ha megnézzük Afrika nyugati partját és Dél-Amerika keleti partját, láthatjuk, hogy úgy illeszkednek egymáshoz, mint két kirakós darab, gyönyörűen kiemelve, hogy ezek a kontinensek egykor egybe voltak kapcsolva.

Kelet-Afrika elszakadása csupán egy újabb fejezet lesz ebben a hatalmas geológiai történetkönyvben. Ki tudja, hogy az emberiség meg fogja-e élni ezeket a változásokat, de nem túl reményteljes - írja az IFLScience.