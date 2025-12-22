Eltűnt a 3I/ATLAS megfigyelésére szolgáló MAVEN szonda

Egyre nagyobb az aggodalom a NASA egyik fontos marsi űrszondájával kapcsolatban. Nem sokkal a 3I/ATLAS megfigyelése után a MAVEN szonda váratlanul elhallgatott. Egyelőre rejtély, mi történhetett.

A NASA közlése szerint a MAVEN szondával 2025. december 4. óta nincs kapcsolat. A földi irányítás többször is próbálta elérni az eszközt, de nem érkezett válasz. Néhány nappal később sikerült egy nagyon gyenge jelet fogni, ami nem sok jóval kecsegtetett. A szakemberek szerint a jel arra utalt, hogy a szonda szokatlan módon forgott, amikor a Mars mögül újra előbukkant. Az adatok azt is jelezték, hogy a keringési pályája megváltozhatott, vagyis komoly műszaki hiba állhat a háttérben. A kapcsolat megszakadása előtt a MAVEN a 3I/ATLAS-t tanulmányozta – számolt be róla az Origo.

Mi volt a 3I/ATLAS-t is figyelő MAVEN eredeti feladata?

A MAVEN 2013-ban indult útnak, és 2014-ben állt Mars körüli pályára. Fő feladata az volt, hogy tanulmányozza a bolygó légkörét és annak kapcsolatát a Napból érkező részecskékkel. Ezek az adatok segítettek megérteni, hogyan veszítette el a Mars a vastag légkörét és a felszíni vizet. A küldetés eredetileg egy évre szólt, de a szonda ennél jóval tovább működött. Vizsgálta a porviharokat, a szelet és még a marsi sarki fényeket is. Emellett fontos szerepe volt az adatátvitelben, mert kapcsolatot tartott a felszínen dolgozó marsjárókkal.

Kapcsolat a 3I/ATLAS-szal

A legérdekesebb részlet, hogy a kommunikáció megszakadása mindössze két hónappal azután történt, hogy a MAVEN megfigyeléseket végzett a 3I/ATLAS nevű objektummal kapcsolatban.

Akkor a Mars és a körülötte keringő űreszközök körülbelül 29 millió kilométerre voltak a csillagközi égitesttől. A kutatók nem állítják, hogy a két esemény között összefüggés van, de az időztudományítés mindenképpen érdekes. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak, de a szonda hallgatása miatt egyre kevesebb az esély a pontos válaszokra.

Mi lesz, ha nem tudják visszahozni az élők sorába a MAVEN-t?

A NASA más marsi keringő egységekkel pótolja a MAVEN feladatait. Ezek továbbra is biztosítják a kapcsolatot a felszíni járművekkel, így a Mars kutatása nem áll le. A MAVEN sorsa azonban továbbra is bizonytalan.