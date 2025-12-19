2025. december 19., péntek

Tudomány

Magyar kutatók a világ élvonalában

A HU-rizont program együttműködése Harvardtól az Oxfordig

MH/ MTI
 2025. december 19. péntek. 14:46
A HU-rizont program 2025-ös pályázatából 23 kutatási program számára 8 milliárd forint támogatást ítéltek meg – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter pénteken Budapesten.

A HU-rizont programhoz többek között a Harvard egyetem is csatlakozott
Fotó: AFP/Rick Friedman

Hankó Balázs a 2025-ös HU-rizont program pályázatainak eredményeit a Kincsem Parkban ismertető sajtótájékoztatón elmondta, a nyertes együttműködésekben 14 magyar egyetem mellett 22 partnerország 57 intézménye vesz részt.

A tárcavezető kiemelte: a HU-rizont program első két évében 20 milliárd forint értékben 53 kutatási projekt nyert támogatást, ami csak eggyel marad el a többszörös díjnyertes versenyló, Kincsem 54 alkalomból ötvennégyszer aratott győzelmétől.

Hankó Balázs tájékoztatása szerint a HU-rizont programban, amelynek keretében magyar kutatók vezetésével, a világ legjobb külföldi egyetemeinek részvételével valósulnak meg nagy formátumú kutatások, idén az együttműködések többek között olyan intézményekkel folynak, mint a Harvard, a Yale, a John Hopkins vagy az Oxfordi Egyetem.

