Mennyire monogámok az emberek más emlősökhöz képest?

Az emberek összességében véve meglehetősen monogámok. Ez nem egy szubjektív vélemény, hanem a Cambridge-i Egyetem Régészeti Tanszékének kutatói által végzett új tanulmány következtetése, amely a Homo sapiens-t a 35 faj közül a hetedik helyre sorolja az egyetlen reproduktív partner iránti hűség tekintetében.

Őszintén szólva, mi is furcsák vagyunk. „A többi emlős faj túlnyomó többsége sokkal promiszkuálisabb hozzáállást tanúsít a párzással kapcsolatban” – mutatott rá Mark Dyble evolúciós antropológus, a tanulmány egyetlen szerzője egy nyilatkozatában a héten.

„Szinte az összes többi monogám emlős vagy szűk családi egységekben él, amelyekben csak egy pár és utódaik vannak, vagy olyan csoportokban, ahol csak egy nőstény szül” – magyarázta. „Az emberek viszont erős társadalmi csoportokban élnek, amelyekben több nősténynek is vannak gyermekei.”

Ez a rangsor a monogámiában például a szurikáták fölé (ami valahogy nem meglepő), de az afrikai vadkutyák és az eurázsiai hódok alá helyezi minket. De mi a logika, amely ezek közé a fajok közé sorol minket? Nos, minden a féltestvéreinken múlik.

A monogámia mérése

Hogyan lehet megállapítani, hogy valaki mennyire monogám? Nos, egy elég közvetlen módszer az, ha megnézzük az utódjaikat: „Míg a korábbi munkák a fosszilis leletekből származó következtetésekre vagy a házassági normák kultúrákon átívelő összehasonlítására támaszkodtak, én […] a párzási rendszerek eredményének mérésére koncentrálok: a populációban született teljes és féltestvérek relatív arányára” – írja Dyble, aki ezt a mérőszámot „elméletileg kiemelkedő, de viszonylag figyelmen kívül hagyott megközelítésnek” nevezi.

Alapvetően a logika a következő: ha a szüleid szupermonogámok, akkor minden testvérednek teljes testvérnek kell lennie, akik körülbelül 50 százalékban osztoznak a DNS-ükön (bár meg kell jegyezni, hogy ez az adat átlagos; 42 és 58 százalék között bármi lehet anélkül, hogy ez szuperfurcsa lenne). Minél kevésbé monogámok a szüleid, annál nagyobb arányban kell, hogy legyenek olyan testvéreid, akik feleannyi kapcsolatot osztanak meg veled, mivel más anyukájuk vagy apukájuk van.

Egyszerűnek tűnik, igaz? De nem egészen: „Bár egyértelmű, hogy a véletlenszerű párosodás nagyon kevés teljes testvért eredményez, és hogy a kizárólag monogám párosodás csak teljes testvéreket eredményez” – írja Dyble –, „a teljes testvérek aránya és a párosodás monogám jellege közötti kapcsolat természete nem egyértelmű.”

Más szavakkal, tegyük fel, hogy a szüleid fele-fele arányban élnek külön – ez azt jelenti, hogy a testvéreid fele féltestvér lesz? Több? Kevesebb? Mi is a helyzet itt?

Nos, miért ne próbálnánk ki? Természetesen nem szó szerint, hanem a számítógépes modellek csodájának segítségével. „A szimulált populáción belül változtattam a párzási arányokat a kizárólagos monogámiától (e = 0) a véletlenszerű párzásig (e = 1)” – magyarázza Dyble. „Az e változó aránya ebben a forgatókönyvben nemlineáris negatív kapcsolatot eredményez az e (amelyet „monogámiától való eltérésként” jellemeznek) és a teljes testvérek aránya között, ahol a monogámiától való viszonylag kis eltérések aránytalanul nagy hatással vannak a féltestvérek születésére.”

Így például ez a modell azt találta, hogy egy olyan populációban, ahol csak minden negyedik csecsemő születik monogám párkapcsolaton kívül, a testvérpárok körülbelül 40 százaléka osztozik mindkét szülőn. Ha ezt az arányt az összes gyermek felére emeljük, mint a korábbi kérdésünkben, akkor csak a párok 15 százaléka osztozik mindkét szülőn.

Ezután „a teljes testvérek megfigyelt arányából visszaszámolva megbecsülhetjük az e értéket az emberi mintán” – magyarázza Dyble. Mit talált tehát?

Az adatok kibogozása

Nyilvánvaló, hogy olyan társadalomban élünk, amely néhány kivételtől eltekintve agresszíven népszerűsíti a monogámiát, mint normális és erényes dolgot. Ha Dyble egyszerűen felmérést végezne például az Egyesült Államokban élő családok többségénél, valószínűleg a teljes testvérek meglehetősen közel 100 százalékos arányát kapná – de vajon ez azért van, mert az emberek természetüknél fogva meglehetősen monogámok? Vagy azért, mert több emberrel való egyidejű házasságkötés és a gyermekek közösségi nevelése illegális és tabu?

„Amikor a vallások elveszítik erejüket, gyorsan megjelenik a sorozatos monogámia, vagy más néven a poligámia” – mondta Robin Dunbar, az Oxfordi Egyetem evolúciós pszichológia professzora, aki nem vett részt a tanulmányban, a The Guardiannek. Az emberek, érvelése szerint, „pontosan a monogám és a poligám fajok határán élnek” – „poligámiára vágyunk, de társadalmi vagy vallási fenyegetések miatt kénytelenek vagyunk egy vonakodó monogámia formáját választani”.

Ez nem csupán az antropológusok részéről való vetítés. Korábbi kutatások kimutatták, hogy az iparosodás előtti társadalmak körülbelül 85 százaléka – azaz nagyjából minden hetedik – engedélyezte a poligám házasságot, amelyben egy férfinak több felesége van. Statisztikailag tehát jelenleg egy kissé furcsa időben és helyen élünk a monogámia szempontjából – de vajon azért, mert eltérünk valamilyen természetes szabálytól, vagy visszatérünk a normához?

Szerencsére van itt egyfajta kontroll. Régészként Dyble az emberi monogámiára vonatkozó adatait nem kizárólag a modern népszámlálási adatokból merítette, hanem DNS-elemzésekből és a világ ősi és iparosodás előtti társadalmairól szóló etnográfiai adatokból is. Az így kapott adathalmaz a bronzkori Európából, a neolitikus Anatóliából, a tanzániai hazda népből, az indonéziai torajákból és 99 másik, ugyanolyan sokszínű népességből származó bizonyítékokra támaszkodott.

Még a eredmények statisztikai elemzése nélkül is egyértelmű, hogy az embereknél a monogámia messze nem az alapértelmezett. A vizsgált 103 népesség közül csak négy mutatta 100 százalékos arányt abban, hogy a testvérek mindkét szülőt megosztották, és egy társadalomban, a kora neolitikum brit társadalomban, ez az arány csak körülbelül egynegyed volt. Ezeket Dyble monogámia-testvérkapcsolat erősség képletével visszaszámolva, a monogámia szintje 65 és 100 százalék között mozgott, átlagosan körülbelül 88 százalékos monogámiával.

Ez elég magasnak tűnik. De valóban az?

Az emberek: furcsák, de alapvetően monogámok

Az összes elemzett társadalom átlagában az emberi testvérpárok körülbelül kétszer olyan valószínűséggel teljes testvérek, mint féltestvérek. És itt jön a lényeg: ha figyelembe vesszük emlős társaikat, ez határozottan „monogám”, mondja Dyble.

Adatai alapján „nyilvánvaló”, hogy „az emberek nem általánosan monogámok”, de „az emberek teljes testvérek aránya átfedi a társadalmilag monogám emlősfajoknál megfigyelt tartományt”.

Sőt, ez az arány jóval magasabb, mint amit egy határozottan nem monogám fajnál várnánk. Például a fekete orrszarvú – a tanulmányban szereplő nem monogám fajok közül a legmagasabb teljes testvérpár-arányú – csak 22,2 százalékot ér el. Ez nagyjából a mi arányunk egyharmada, és azt jelenti, hogy kilenc testvérpárból körülbelül hétnek csak egy szülője közös.

A csimpánzoknál – evolúciós szempontból legközelebbi rokonainknál – mindössze 4,1 százalékban fordul elő, hogy testvérpároknak mindkét szülőjük közös, ami megmagyarázza hatalmas heréiket (ez nem vicc. Valódi tudomány.) A gorilláknál a teljes testvérpárok aránya 6 százalék; a különböző makákók esetében ez 100-ból 1-től 40-ből 1-ig terjed. Ez pedig egy érdekes kérdést vet fel: mi tesz minket ennyire másmilyenné?

„Legközelebbi élő rokonaink, a csimpánzok és a bonobók teljesen más párzási rendszerrel rendelkeznek” – mondta Kit Opie, a Bristoli Egyetem evolúciós antropológusa a The Guardiannek, megjegyezve, hogy ezeknél a fajoknál a nőstények „promiszkuitással próbálják megzavarni az apaságot, hogy a csoportban minden hím lehet az utódok apja”.

Dyble szerint az emberek valószínűleg ugyanúgy kezdték, az idő múlásával pedig a mai, lényegében monogám állapotunkba fejlődtek. Ez egy nagyon szokatlan átmenet – de Opie szerint a végső cél lényegében változatlan maradt.

„Azt állítanám, hogy mind a csimpánzok és bonobók promiszkuitása, mind az emberek monogámiája ellenstratégiák a hímek által elkövetett csecsemőgyilkosság ellen, amely a nagy agyú főemlős fajoknál különösen gyakori” – mondta. A monogám embereknél „egy hím befektet az utódokba és megvédi őket”.

Mégis, van egy másik szempont, amit itt szem előtt kell tartani, és az az, hogy – nos, mi emberek vagyunk, nem igaz? Talán nem teljesen tisztességes, hogy más fajokhoz viszonyítva mérjük magunkat: „Ez a tanulmány inkább a reproduktív monogámiát méri, mint a szexuális viselkedést” – ismeri el Dyble, és „az embereknél a fogamzásgátló módszerek és a kulturális gyakorlatok megszakítják ezt a kapcsolatot”.

Korlátai ellenére Dyble úgy véli, hogy ez a durva módszer még mindig elég jó módszer az emberi monogámia mintáinak felmérésére. És ha furcsák vagyunk, nagy társadalmakkal, amelyek stabil, vegyes nemű, több felnőttből álló csoportokkal és sok szülőpárral vannak tele – nos, minél több, annál jobb.

„A monogámia a fajunk domináns párkapcsolati mintája” – mondta. De „az embereknek számosféle párkapcsolatuk van, amelyek feltételeket teremtenek a teljes és féltestvérek keveredéséhez, erős szülői befektetéssel, a sorozatos monogámiától a stabil poligámiáig”.