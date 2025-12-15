Keretmegállapodást írt alá Hankó Balázs

Keretmegállapodást és közfeladat-finanszírozási szerződést írt alá hétfőn Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke Budapesten.

Budapest, 2025. december 15. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (j) és Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke, miután keretmegállapodást és közfeladat-finanszírozási szerződést írtak alá a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat budapesti székházában 2025. december 15-én.

Új pályájára állítottuk a magyar tudományt és innovációt – hangsúlyozta Hankó Balázs az aláírást követő sajtótájékoztatón a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat székházában Budapesten.

Hozzátette: 2050-ig szóló, 25 évre szóló keretmegállapodást írtak alá, amely a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnak biztonságot, kiszámíthatóságot, rugalmasságot biztosít.

A miniszter elmondta: a következő hat évre, a 2031-ig szóló közfeladat-finanszírozási szerződésben 523 milliárd forint szerepel, amelyhez teljesítménynek kell párosulnia.

A HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, 2027-től 89,3 milliárd forint lesz, amely összeg felét teljesítményarányosan biztosítja az állam.