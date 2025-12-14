Kávé vagy tea? Így őrizheti meg csontjai egészségét 65 felett

Egy friss, a Flinders Egyetemen végzett kutatás új fényt vet arra, hogy két széles körben fogyasztott ital, a kávé és a tea, milyen szerepet játszhat a nők csont egészségében az élet későbbi szakaszaiban, írta a Sience Daily.

A Nutrients című folyóiratban megjelent tanulmány közel 10 000, 65 éves vagy annál idősebb nőt követett tíz éven keresztül, hogy megvizsgálja, vajon a rendszeres kávé- vagy tea-fogyasztás összefüggésben áll-e a csontsűrűség (BMD) változásával. A BMD központi mutató az osteoporosis kockázatának felmérésére.

Az osteoporosis az 50 év feletti nők egyharmadát érinti, és évente több millió törést okoz, ezért a csontok egészsége globális jelentőségű kérdés. Mivel a kávé és a tea napi szokás a világ milliárdjai számára, a kutatók szerint fontos megérteni hosszú távú hatásukat a csontokra. Korábbi eredmények gyakran ellentmondásosak voltak, és kevés kutatás követte ekkora csoportot egész egy évtizeden át.

A kutatás felépítése és hosszú távú követés

A Flinders Egyetem kutatói az Osteoporotic Fractures Study adatait használták, ismételt mérőeszközökkel vizsgálva a napi italfogyasztást és a csontsűrűséget a csípőnél és a combnyaknál, amelyek szoros összefüggésben állnak a törés kockázatával.

A tíz év során a résztvevők rendszeresen jelentették a kávé- és tea-fogyasztásukat, miközben a csontsűrűséget fejlett képalkotó eszközökkel mérték.

Tea – kis, de jelentős hatás a csontokra

Az eredmények szerint a teát fogyasztó nőknek valamivel magasabb volt a teljes csípő BMD-je azokhoz képest, akik nem ittak teát. Bár a javulás kicsi volt, statisztikailag jelentős, és nagy populáció esetén számíthat.

„Még a kis javulások is kevesebb töréshez vezethetnek nagy csoportokban” – mondja Enwu Liu, az Egyetem Orvostudományi és Közegészségügyi Karának docense.

Kávé – kockázatok nagy mennyiségben

A kávéra vonatkozó eredmények vegyesek voltak. A mérsékelt fogyasztás, napi kb. 2–3 csésze, nem volt káros. Ugyanakkor az öt csésze feletti fogyasztás alacsonyabb BMD-vel állt összefüggésben, ami arra utal, hogy a nagyon magas kávéfogyasztás negatívan befolyásolhatja a csontok erősségét.

A kutatás szerint a magasabb életmódbeli alkoholfogyasztású nők különösen érzékenyek lehetnek a kávé negatív hatásaira, míg a tea előnyei erősebbek voltak elhízott nők esetében.

Ryan Liu, a tanulmány társszerzője elmagyarázza, hogy a tea gazdag katechinekben, amelyek elősegíthetik a csontképződést és lassíthatják a csontvesztést.

„A kávé koffeintartalma ezzel szemben laboratóriumi vizsgálatok szerint befolyásolhatja a kalcium felszívódását és a csontanyagcserét, bár ezek a hatások kicsik, és mérsékelhetők tej hozzáadásával” – mondja Ryan Liu.

Gyakorlati következtetések az idősebb nők számára

Enwu Liu docens szerint a kutatás azt sugallja, hogy a napi teaivás egyszerű módja lehet a csontok egészségének támogatására az élet későbbi szakaszaiban.

„Bár a mérsékelt kávéfogyasztás biztonságosnak tűnik, a nagyon magas mennyiség nem ideális, különösen azoknak a nőknek, akik alkoholt fogyasztanak” – teszi hozzá.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények statisztikailag jelentősek, a különbségek nem elég nagyok ahhoz, hogy drasztikus életmódbeli változtatásokat indokoljanak.

„Az eredményeink nem azt jelentik, hogy le kell mondani a kávéról, vagy liter számra kell inni a teát.

Ugyanakkor azt sugallják, hogy a mérsékelt teaivás egy egyszerű mód lehet a csontok egészségének támogatására, és a nagyon magas kávéfogyasztás nem ideális, különösen alkoholt fogyasztó nők számára.

Míg a kalcium és a D-vitamin továbbra is alapvető a csontok egészségéhez, az is számíthat, hogy mit iszunk. Az idősebb nőknek a napi tea nemcsak megnyugtató szokás lehet, hanem egy apró lépés a erősebb csontok felé” – zárja a tanulmányt Liu.