Feltárták az űrből vett jel rejtélyét

A Live Science jelentése szerint egy nemzetközi csillagászcsoport feltárta a világegyetem mélyéről érkező, a Földön 1999-ben fogott jel rejtélyét.

Az XID 925 jelű röntgenforrást 26 évvel ezelőtt fedezte fel a Chandra Obszervatórium Deep Field South projektje, a valaha elvégzett legmélyebb és legátfogóbb röntgenfelmérés során.

A tudósok szerint körülbelül hárommilliárd évvel ezelőtt egy csillag két óriási fekete lyuk közötti kötélhúzásba keveredett.

„Egy fényes röntgenkitörést, majd egy hosszú halványulási időszakot látnak a csillagászok az árapály-diszrupciós eseményeknek (TDE) nevezett heves találkozásoknál, amelyek akkor fordulnak elő, amikor egy csillag túl közel kerül egy szupermasszív fekete lyukhoz, mielőtt elnyelné az eseményhorizontja (a visszafordulási pont), a fekete lyuk hatalmas gravitációja pedig darabokra szaggatja a csillagot” – áll a tanulmányban.

A csillagok anyaga ezután egy vékony koronggá esik össze közvetlenül a fekete lyukon kívül. A folyamat során felszabaduló energia annyira felforrósítja a gázt, hogy röntgensugarakat bocsát ki, amelyek még az univerzum másik oldaláról is láthatók. Az anyag ezután a fekete lyuk „tátongó szája” felé áramlik, és a korong fényereje elhalványul – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva