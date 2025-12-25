Létezik egyáltalán a Betlehemi csillag?

Karácsony közeledtével világszerte gyerekek milliói tanulják újra és újra a betlehemi történetet: a három bölcs útját, akik egy fényesen tündöklő csillagot követve jutottak el Jézus születésének helyszínére. A dailyrecord.co.uk azonban szerdán olyan felfedezésről számolt be, amely alapjaiban írhatja át mindazt, amit a híres csillagról eddig gondoltunk.

Egy NASA-tudós ugyanis azt állítja: a betlehemi csillag soha nem is volt csillag.

Mark Matney bolygótudós szerint a történet sokkal hétköznapibb, és közben sokkal lenyűgözőbb lehetett. Ahelyett, hogy egy állandóan ragyogó égi fény mutatta volna az utat, Matney egy üstökösre gyanakszik, amelyet i. e. 5-ben először kínai csillagászok figyeltek meg. Ez az időszak tökéletesen egybeesik a történészek által feltételezett dátummal, miszerint Jézus i. e. 5–6 körül születhetett.

„Lehetséges egy olyan üstököspálya, amely megfelel a kínai megfigyeléseknek, és június elején nagyon közel haladt el a Föld mellett” - állítja a bolygótudós.

A legmegdöbbentőbb azonban az az álláspontja, amely szerint az üstökös mozgása teljesen úgy viselkedett, mintha valóban valaki előtt haladna.

„Egy adott júniusi napon ez az üstökös úgy mozoghatott, mintha valaki Jeruzsálemből Betlehembe tartó ember előtt haladna, majd körülbelül két órán át majdnem a feje fölött megállna” - tette hozzá Matney.

A kutatás tehát azt sugallja: a betlehemi csillag létezett csak épp egészen más formában, mint ahogy a történelemkönyvek és karácsonyi játékok bemutatják - számolt be róla a Tények.