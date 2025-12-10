A 3I/ATLAS üstökös első röntgenképe

1996 óta azonban a Hyakutake-üstökös révén megtudtuk, hogy még az üstökösök is képesek röntgensugárzást kibocsátani. De minden erőfeszítés ellenére soha nem láttak ilyen jelet csillagközi objektumoknál. Idén azonban megjelent a szupercsillag, a 3I/ATLAS üstökös, amely újabb rekordot döntött - írja az IFLScience.

A 3I/ATLAS csillagközi objektum különbözik elődeitől, a 1I/’Oumuamua-tól, amelyet 2017-ben fedeztek fel, és a 2I/Borisov üstököstől, amelyet 2019-ben fedeztek fel. Gyorsabb, idősebb, aktívabb és becslések szerint nagyobb is. Most az XRISM röntgenteleszkóp megfigyelései arra utalnak, hogy ez az első csillagközi objektum, amely röntgensugárzást bocsát ki.

Mielőtt az összeesküvés-elméletek hívei azt állítanák, hogy ez valamiféle motorjel vagy fegyver feltöltése, hangsúlyozzuk, hogy teljesen normális, hogy a üstökösök röntgensugarakat bocsátanak ki. Ez a sugárzás a Nap által nagy sebességgel kibocsátott plazma és a üstökös légköre, a koma közötti specifikus kölcsönhatásokból származik. Ez a gáz és por, amely a üstökös Naphoz közeledésekor szabadul fel.

A plazma a koma gázába csapódik, és elektronokat szakíthat ki a gáz atomjaiból. Az elektronok olyan energiával lökődnek el, hogy röntgensugarakat kezdenek kibocsátani. Nem számít, hogy a üstökösök az univerzum leghidegebb objektumai közé tartoznak. Ez a plazma-kölcsönhatás több millió fokos hőmérsékletű elektronokat hoz létre.

Az adatokat 2025. november 26-án 23:20-tól november 28-án 20:38-ig gyűjtötték, 17 óra effektív expozíciós idővel. Az elsődleges elemzés egy 400 000 kilométer szélességű halvány röntgensugárzással egyezik meg. A csapat úgy véli, hogy ezt a jelet nehéz lenne csak a detektor zajával magyarázni.

Bár további munkára van szükség, a csapatnak más előzetes bizonyítékai is vannak. A szén, nitrogén és oxigén röntgensugár-jelei olyan módon jelentek meg az adatokban, ami nem lehetséges, ha más forrásról van szó, például a galaxis egészéről vagy akár a saját légkörünkről.