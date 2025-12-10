Jó Önnek otthonról dolgoznia?

Javíthatja-e az otthoni munkavégzés a mentális egészséget? Ha igen, akkor hány nap egy héten a legideálisabb? Kinek a jólétére van a legnagyobb hatással? És ez azért van, mert nincs ingázás?

A home office munka nem ajánlott azoknak, akik a munka és magánélet határait nem tudják kettéválasztani

Elemezték a Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) Survey 20 évnyi adatait, amelyek segítségével több mint 16 000 alkalmazott munkáját és mentális egészségét követék nyomon.

Nem vették figyelembe a COVID járvány két évét (2020 és 2021), mert az emberek mentális egészségét akkor olyan tényezők is befolyásolhatták, amelyek nem kapcsolódtak az otthoni munkavégzéshez.

A húsz évnyi adat lehetővé tette a kutatóknak, hogy több mint 16 000 alkalmazott munkáját és mentális egészségét kövessék nyomon - írja a ScienceAlert.

Az ingázás eltérő hatással van a férfiakra és a nőkre

A nők esetében az ingázási idő nem volt kimutatható hatással a mentális egészségre. A férfiak esetében azonban a hosszabb ingázási idő rosszabb mentális egészséghez vezetett azoknál, akiknek mentális egészsége már eleve gyenge volt.

A hatás mérsékelt volt. A mentális egészségi állapot eloszlásának közepén (a mediánhoz közel) lévő férfiak esetében az egyirányú ingázási idő fél órával történő meghosszabbítása körülbelül ugyanolyan mértékben rontotta a jelentett mentális egészséget, mint a háztartási jövedelem 2%-os csökkenése.

A hibrid munkavégzés a nők számára volt a legjobb

Az otthoni munkavégzés erősen pozitív hatással volt a nők mentális egészségére, de csak bizonyos körülmények között.

A legnagyobb előnyöket akkor regisztrálták, amikor a nők főként otthonról dolgoztak, de hetente egy-két napot az irodában vagy a munkahelyen töltöttek.

A mentális egészségükben gyengélkedő nők esetében ez a megoldás jobb mentális egészséghez vezetett, mint a kizárólag a munkahelyen végzett munkavégzés. A javulás összehasonlítható volt a háztartási jövedelem 15%-os emelkedésével.

Ez az eredmény megegyezik egy korábbi tanulmány eredményével, amely szerint az azonos típusú hibrid munkarend javította a munkával való elégedettséget és a termelékenységet.

A nők mentális egészségére gyakorolt jótékony hatások nem csupán az ingázással megtakarított idő eredményei voltak. Mivel elemzésükben az ingázást külön kezeltük, ezek a jótékony hatások a távmunka egyéb pozitív aspektusait tükrözték. Ide tartozik a kevesebb munkahelyi stressz vagy az, hogy segít nekik összeegyeztetni a munkát és a családi életet.

A könnyű vagy alkalmi otthoni munkavégzés nem volt egyértelmű hatással a nők mentális egészségére. A teljes munkaidőben történő otthoni munkavégzésre vonatkozó bizonyítékok kevésbé voltak egyértelműek, főként azért, mert viszonylag kevés nő végzett ilyen munkát.

A férfiak esetében az otthoni munkavégzésnek nem volt statisztikailag megbízható hatása a mentális egészségre, sem pozitív, sem negatív értelemben, függetlenül attól, hogy hány napot dolgoztak otthonról vagy a munkahelyen.

Mi a legfontosabb üzenet?

A rosszabb mentális egészségű munkavállalók a legérzékenyebbek a hosszú utazási időre, és ők profitálhatnak leginkább a jelentős otthoni munkavégzésből. Ez részben azért van, mert a rossz mentális egészségű emberek már eleve korlátozottabb képességgel rendelkeznek a stresszes események kezelésére.

A rossz mentális egészségű nők számára az otthoni munkavégzés jelentősen javíthatja a jólétet. A rossz mentális egészségű férfiak számára az ingázási idő csökkenése is segíthet.

A jó mentális egészségű munkavállalók azonban kevésbé érzékenyek mind az ingázásra, mind az otthoni munkavégzésre. Lehet, hogy ők is értékelik a rugalmasságot, de munkarendjük mentális egészségre gyakorolt hatása kisebb.

Ha Ön munkáltató, kínáljon rugalmas otthoni munkavégzési lehetőségeket, különösen azoknak a munkavállalóknak, akik mentális egészségi problémákkal küzdenek. Fontolja meg olyan hibrid modellek bevezetését, amelyek magukban foglalják mind az otthoni, mind az irodai munkavégzést, mivel ezek tűnnek a legelőnyösebbnek. Kerülje az egyformán mindenkire alkalmazható modelleket.