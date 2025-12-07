Mikor van nagyobb esélye annak, hogy házastársa után haljon meg?

Az Oulu Egyetem tudósai kiderítették, hogy a partner baleset következtében bekövetkezett halála sokkal nagyobb mértékben növeli a túlélő házastárs korai halálozásának kockázatát, mint a betegség miatti veszteség.

A szakértők 318 351, 40 és 65 év közötti, hivatalos vagy élettársi kapcsolatban élő személy adatait elemezték. A résztvevőket 1995 és 2020 között figyelték meg, és összehasonlították a partnerük elvesztését követő 20 év alatti halálozási arányukat azokéval, akiknek a házastársa életben maradt - írja a zakon.kz.

Kiderült, hogy a baleset következtében bekövetkező hirtelen halál különösen nagy hatással van a túlélő házastárs halálozási kockázatára – és ez a hatás a hivatalosan házasok körében a legszembetűnőbb.

Ugyanakkor az élettársi kapcsolatban élők általában nagyobb pénzügyi kiszolgáltatottsággal és kevesebb jogi védelemmel szembesülnek a veszteség után, ami szintén növelheti halálozási kockázatukat. Erről Marco Korhonen, az Oulu Egyetem Üzleti Iskolájának docense számolt be.

A tudósok azt is megjegyezték, hogy új kapcsolatok kialakítása csökkenti a korai halál valószínűségét a hosszú egyedüléléshez képest. A legkifejezettebb védőhatás a hivatalos házasság esetében figyelhető meg – mind a férfiak, mind a nők esetében.