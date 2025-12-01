Ufószerű objektumról készült hátborzongató felvétel

Egy népszerű, közösségi médiában terjedő videón zölden izzó, ufószerű objektum szerepel. A felvétel készítője azt állítja, hogy az intersztelláris üstököst, a 3I/ATLAS-t látjuk rajta.

A 3I/ATLAS egy csillagközi eredetű üstökös, amelyet 2025. július 1-jén észleltek először. Ez a harmadik ilyen jellegű objektum az ’Oumuamua és a Borisov felfedezése óta. Már több amatőr csillagász megörökítette, ezeken jól látszik az objektum két legjellegzetesebb ismertetőjegye: a csóva és az úgynevezett anticsóva – írja az Origo.

A világhálón terjedő legújabb videó azonban egészen mást mutat. A felvételen egy zöldes fényben úszó folt látható. A szélei világítanak, és több fénysugár indul ki belőle, mintha egy sci-fi film űrhajója lenne. A forma inkább emlékeztet egy mikroszkóp alatt tanyázó baktériumra, mint égitestre. Ez már első ránézésre gyanússá teszi a felvételt.

A videón világosan felfedezhetők a manipuláció tipikus jelei: nem tudni, ki készítette, és a megjelölt források sem megbízhatók. Az ilyen tartalmak könnyen elkerülik a tényellenőrzést, és tovább rontják a hitelességet.

A NASA több missziója is készített már felvételeket a 3I/ATLAS-ról, ezek között vannak űrben keringő szondák és Marson ténykedő robotok is.

A legújabb szereplő most az Európai Űrügynökség (ESA) JUICE nevű szondája. Az űreszköz 2025. november 2. és 25. között figyelte az üstököst, miközben úton volt a Jupiter felé. A képek elkészítése eredetileg nem volt betervezve: a kutatók csak véletlenül vették észre, hogy az objektum a „közelben” tartózkodik, így egyedülálló lehetőség nyílt a megfigyelésére.

A képek azonban még nem érhetők el. A JUICE jelenleg a Nap közelében repül. A fő antennáját hővédő pajzsként kell használnia, ezért csak egy kisebb antennával tud adatot küldeni, a kapcsolatteremtés lassú. A szonda ráadásul a Nap túlsó oldalán jár, ami tovább nehezíti a kommunikációt.

A 3I/ATLAS-ról készült felvételek várhatóan csak 2026 februárjában érkeznek meg.

A Harvard Egyetem ismert csillagásza, Avi Loeb nem zárja ki, hogy az objektum valójában egy földönkívüli civilizáció eszköze lehet. Véleménye szerint a 3I/ATLAS viselkedése túl furcsa ahhoz, hogy természetes eredetű legyen. A pályája szokatlan, oldalirányból közelíti meg a Napot, és több bolygó – köztük a Mars, Vénusz és Jupiter – mellett is elhalad. Loeb szerint ez ideális lehetőség lenne egy idegen szonda számára, hogy észrevétlenül kémkedésre alkalmas „kütyüket” helyezzen el a bolygókon.