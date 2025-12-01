Kínában levegőből nyernek vizet

A Sanghaji Jiaotong Egyetem szakértői innovatív technológiát fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi az ivóvíz közvetlenül a levegőből történő kinyerését.

A víz kinyeréséhez kondenzációt, abszorpciót és hőszivattyúkat használnak. A technológia különböző éghajlati körülmények között is működik, beleértve a magas hőmérsékletet és az alacsony páratartalmat is – írja a China Daily.

A lap információi szerint a tudósok kifejlesztettek egy autonóm napenergia-állomást, amely külső kommunikációs hálózatokhoz való csatlakozás nélkül is működik, és naponta akár 50 liter ivóvizet is képes előállítani. A készülék mérete egy kis buszmegállóhoz hasonlítható, és 15-40 fokos hőmérsékleten és 35-99% páratartalom mellett képes működni. Létrehoztak egy platformot is, amelynek napi termelése 1,6 ezer liter, és amelyet szigeteki szállodákban vagy kis településeken lehet használni.