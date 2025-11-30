2025. december 7., vasárnap

Előd

Tudomány

Kutatás-fejlesztésre ilyen sok forrás még nem állt rendelkezésre

A kiváló mentorokkal együttműködő doktoranduszokon múlnak a jövő magyar kutatási eredményei

MH/MTI
 2025. november 30. vasárnap. 7:31
A kutatás-fejlesztés, a tehetséggondozás és az innováció területén ennyi lehetőség, ilyen sok forrás sosem állt még rendelkezésre - mondta a kulturális és innovációs miniszter szombaton Gödöllőn.

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter
Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Hankó Balázs a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Tudástranszfer Központjában megtartott XIII. Mérföldkő Konferencián arról beszélt, hogy a kiváló mentorokkal együttműködő doktoranduszokon múlnak a jövő magyar kutatási eredményei.

Hozzátette, hogy amikor a kutatók megbecsültségéről, a kutatások támogatásának kiszámíthatóságáról és az új lehetőségekről van szó, akkor két célt tűz maga elé a kormány. Az egyik, hogy a fiatal magyar kutatók szerezzenek nemzetközi tapasztalatokat, legyenek nemzetközi kapcsolataik. A másik, hogy tudásukat, kapcsolataikat később itthon, a magyar nemzet, a magyar gazdaság javára kamatoztassák.

