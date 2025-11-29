Halálos titkot rejtenek Csernobil romjai

Az ún. „elefántláb” a világ egyik legveszélyesebb anyaga, amely egyetlen helyen található meg a Földön. A halálos maradvány Csernobil alatt rejtőzik, és még ma is komoly kockázatot jelent minden élőlényre.

A tudósok szerint már fél perc közelség is elég ahhoz, hogy a szervezetünk károsodjon a sugárzástól. Ezért tartják sokan Csernobil legsötétebb és legijesztőbb örökségének ezt a furcsa, fekete képződményt – olvasható a LAD Bible cikkében.

Csernobil legsötétebb öröksége: mi valójában az „elefántláb”

Az elefántláb egy nagy, fekete, megkeményedett massza az egykori csernobili atomerőmű egyik folyosóján. A neve onnan ered, hogy a felülete ráncos, göröngyös, és egy óriási állat, egy elefánt lábára emlékeztet.

Ez a képződmény nem egy hétköznapi kődarab. Beton, homok és megolvadt nukleáris fűtőanyag keveréke. A tömege nagyjából két tonna, mérete körülbelül egy méter. Az elefántláb a csernobili katasztrófa közvetlen következménye, a felrobbant reaktor megdermedt belseje.

Hogyan alakult ki?

1986 áprilisában a csernobili atomerőmű négyes reaktora felrobbant. A baleset az emberiség történetének egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája lett. A robbanás után a reaktorban lévő urán fűtőanyag túlhevült és megolvadt.

A hatalmas hő, a gőz és az olvadt fűtőanyag összekeveredett a reaktor szerkezeti anyagaival.

Így jött létre egy mintegy 100 tonnás, izzó, veszélyes anyagáradat. Ez a keverék átszivárgott az erőmű alsó szintjein, végigfolyt a pincén, majd idővel kihűlt és megszilárdult. A megszilárdult massza egyik legnagyobb darabja lett az, amit ma „elefántláb” néven ismerünk. Ez a képződmény Csernobil mélyén, a négyes reaktor alatti részen található.

Miért ennyire veszélyes?

Az elefántláb azért olyan veszélyes, mert még ma is erős radioaktív sugárzást bocsát ki. Amikor a baleset után a mentőcsapatok először lejutottak a négyes reaktor alatti járatba, azonnal látták, hogy a fekete, lávaszerű masszát nem szabad megközelíteni. Ehelyett kamerákat toltak a közelébe, hogy felvételeket készítsenek. Így látta a világ először az elefántlábat, Csernobil egyik legfélelmetesebb maradványát.

A beszámolók szerint:

30 másodperc az elefántláb közelében szédülést és erős fáradtságot okozhat.

Két perc után súlyos sejtkárosodás lép fel.

Négy perc elteltével hányás, hasmenés és láz jelentkezhet.

Öt perc után pedig halálos dózisú sugárzás érheti a testet.

Nem véletlen, hogy sokan a világ legveszélyesebb tárgyának tartják ezt az anyagot: amikor először megmérték az elefántláb sugárzását, kiderült, hogy a massza óránként csaknem 10 000 röntgent bocsátott ki. Ezt úgy írták le, mint körülbelül négy és fél millió mellkasröntgennek megfelelő sugárzást – derül ki az Origo cikkéből.