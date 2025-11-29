2025. december 7., vasárnap

Előd

Tudomány

Halálos titkot rejtenek Csernobil romjai

Percek alatt megöl bárkit

 2025. november 29. szombat. 11:25
Az ún. „elefántláb” a világ egyik legveszélyesebb anyaga, amely egyetlen helyen található meg a Földön. A halálos maradvány Csernobil alatt rejtőzik, és még ma is komoly kockázatot jelent minden élőlényre.

Halálos titkot rejtenek Csernobil romjai
2022. április 26-án készült fénykép a csernobili atomerőmű 4-es reaktorát borító új biztonsági burkolatot mutatja a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájának 36. évfordulóján
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

A tudósok szerint már fél perc közelség is elég ahhoz, hogy a szervezetünk károsodjon a sugárzástól. Ezért tartják sokan Csernobil legsötétebb és legijesztőbb örökségének ezt a furcsa, fekete képződményt – olvasható a LAD Bible cikkében.

Csernobil legsötétebb öröksége: mi valójában az „elefántláb”

Az elefántláb egy nagy, fekete, megkeményedett massza az egykori csernobili atomerőmű egyik folyosóján. A neve onnan ered, hogy a felülete ráncos, göröngyös, és egy óriási állat, egy elefánt lábára emlékeztet.

Ez a képződmény nem egy hétköznapi kődarab. Beton, homok és megolvadt nukleáris fűtőanyag keveréke. A tömege nagyjából két tonna, mérete körülbelül egy méter. Az elefántláb a csernobili katasztrófa közvetlen következménye, a felrobbant reaktor megdermedt belseje.

Hogyan alakult ki?

1986 áprilisában a csernobili atomerőmű négyes reaktora felrobbant. A baleset az emberiség történetének egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája lett. A robbanás után a reaktorban lévő urán fűtőanyag túlhevült és megolvadt.

A hatalmas hő, a gőz és az olvadt fűtőanyag összekeveredett a reaktor szerkezeti anyagaival.

Így jött létre egy mintegy 100 tonnás, izzó, veszélyes anyagáradat. Ez a keverék átszivárgott az erőmű alsó szintjein, végigfolyt a pincén, majd idővel kihűlt és megszilárdult. A megszilárdult massza egyik legnagyobb darabja lett az, amit ma „elefántláb” néven ismerünk. Ez a képződmény Csernobil mélyén, a négyes reaktor alatti részen található.

Miért ennyire veszélyes?

Az elefántláb azért olyan veszélyes, mert még ma is erős radioaktív sugárzást bocsát ki. Amikor a baleset után a mentőcsapatok először lejutottak a négyes reaktor alatti járatba, azonnal látták, hogy a fekete, lávaszerű masszát nem szabad megközelíteni. Ehelyett kamerákat toltak a közelébe, hogy felvételeket készítsenek. Így látta a világ először az elefántlábat, Csernobil egyik legfélelmetesebb maradványát.

A beszámolók szerint:

  • 30 másodperc az elefántláb közelében szédülést és erős fáradtságot okozhat.
  • Két perc után súlyos sejtkárosodás lép fel.
  • Négy perc elteltével hányás, hasmenés és láz jelentkezhet.
  • Öt perc után pedig halálos dózisú sugárzás érheti a testet.

Nem véletlen, hogy sokan a világ legveszélyesebb tárgyának tartják ezt az anyagot: amikor először megmérték az elefántláb sugárzását, kiderült, hogy a massza óránként csaknem 10 000 röntgent bocsátott ki. Ezt úgy írták le, mint körülbelül négy és fél millió mellkasröntgennek megfelelő sugárzást – derül ki az Origo cikkéből.

