Tisztelet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem közösségének azért, hogy erősítik a kárpátaljai magyarságot, és jövőt is adnak az itt élőknek - fogalmazott Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Egyetemen, ahol pénteken részt vett a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács közgyűlésén, majd az intézmény új névtáblájának ünnepélyes felavatásán.

A megalakulásának 10. évfordulóját ünneplő Kárpátaljai Magyar Akadémia Tanács idei közgyűlésének egyik jelenléti helyszíne az október 1-jén egyetemi rangott kapott II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem volt, ahol Hankó Balázs köszöntötte az egybegyűlteket és az eseményen online formában részt vevőket Ungvártól Budapestig.

A miniszter beszédében kiemelte: az Országgyűlés 2025-2026-ot a Magyar Tudomány Évének nyilvánította, mivel Széchenyi István kezdeményezésére 200 éve alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia a magyar nyelv védelmére. Szavai szerint Kárpátalján mindenki érti, miért fontos és szükségszerű a magyar nyelv védelme, miért szükségszerű a szuverenitás. Ahhoz, hogy ez a magyar közösség megmaradhasson szülőföldjén, „szükségszerű az is, hogy minden egyes tudományos kérdésben a válaszokat magyar tudósok tudják megadni” - fogalmazott Hankó Balázs.

Aláhúzta: jó azt látni, hogy 162 tagja van a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak, és a tagság egyharmada csatlakozott a közgyűlés munkájához. A tudomány nemzetközi, de a tudós hazafi - mondta. Kárpátaljai látogatásának zárásaként Hankó Balázs Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár, Csernicskó István rektor és Orosz Ildikó elnök leleplezték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem új névtábláját.

Köszöntőjében Hankó Balázs aláhúzta: a magyar nemzet összetartozik, és a jelenlegi háborús helyzetben minden elismerés és tisztelet megilleti a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem közösségét a magyar közösségért végzett tevékenységéért, azért, hogy „jövőt adnak az itt élőknek”.

Amellett, hogy az intézménynek immár több mint 1500 hallgatója van, az egyetem egy olyan oktatási centrumot, közösséget hozott létre az óvodáktól, a líceumi, gimnáziumi, szakképzési intézményeken át a hagyományőrző Tulipán Tanodákig, amely összességében mintegy 5000 tanulót jelent. Az, hogy ezt az akadémiai közösséget egyetemnek ismerik el, azt jelenti, hogy az itt folyó oktatási és kutatási munka is kiváló - húzta alá. „Mi magyarként élünk, magyarként gondolkodunk, ezért fontos, hogy a kor felsőoktatási, oktatási, tudományos kihívásaira adandó válaszaink is magyarul szülessenek meg” - zárta gondolatait Hankó Balázs.