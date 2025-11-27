Irány az ISS

Nemzetközi legénységgel a fedélzetén csütörtökön elindult a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) a kazahsztáni Bajkonurból az orosz Szojuz MSZ-28 űrhajó.

A start után kilenc perccel az űrhajó levált a Szojuz-2.1 hordozórakéta harmadik fokozatáról és pályára állt útban az ISS-re. Fedélzetén az orosz Szergej Kugy-Szvercsov és Szergej Mikajev, valamint az amerikai Christopher Williams, a NASA űrhajósa tartózkodik. A repülés a Nemzetközi Űrállomáshoz rendkívül rövid, két körös közeledési megoldással zajlik, és várhatóan moszkvai idő szerint 15 óra 38 perckor (magyar idő szerint 13 óra 38 perckor) az állomás orosz szegmensének Rasszvet (Hajnal) nevű moduljához csatlakozik. Az űrhajósok a tervek szerint 242 napot töltenek majd az űrben, és 2026 július végén térnek vissza.

A nyolc hónapos misszió során több mint 40 tudományos kísérletet és két űrsétát terveznek. Az első űrséta célja egy olyan berendezés felszerelése lesz, amely a napkitörések előrejelzésére szolgál. A második űrséta során az űrhajósok karbantartják a Zarja (Pirkadat) orosz modult, és kicserélik az elhasználódott alkatrészeket.