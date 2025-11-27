Három magyar fejlesztésű ipari műhold is készen áll az indításra

A C3S Kft két ipari műholdja is hamarosan alacsony Földkörüli pályára áll a SpaceX Falcon 9 Transporter–15 rakétával. A WISDOM az Európai Űrügynökség (ESA) támogatásával készült, ütközéselkerülő technológát demonstrál, míg a Mauve a brit Blue Skies Space Ltd. első tudományos műholdja, amelyhez a C3S a 16 unit műholdplatformot biztosította.

A küldetés kettős jelentőségű a magyar űripar számára.

A WISDOM (Wise Integration of Satellites PNT Tracking Data using OWL for Collision Avoidance Management) az ESA NAVISP programjának támogatásával megvalósuló projekt, amely új megoldást kínál a műholdak számára az önálló pályakorrekció és az ütközéselkerülő manőverek végrehajtásához.

A 6 unit méretű CubeSat a beüzemelést követően – rendhagyó módon - két, egymással kommunikáló 3 unit méretű műholdra válik szét, amelyek GNSS-vevővel és a cég által fejlesztett műholdkövető rendszerrel felszerelve biztosítják a helymeghatározást, a kommunikációt és a manőverek koordinálását. A demonstrációs ütközéselkerülési szituációkban a műholdak emberi beavatkozás nélkül, egymással egyeztetve hajtják végre a szükséges pályamódosításokat.

A projekt nemzetközi együttműködés keretében valósul meg. A manőverezést a magyar műhold fedélzetére integrált, a finn Aurora Propulsion Technologies által fejlesztett és szállított mini-hajtóművek biztosítják, míg a szintén finn fejlesztésű plazmafék rendszer gondoskodik a műhold ellenőrzött és biztonságos visszatéréséről a Föld légkörébe.

A WISDOM aktívan támogatja az ESA Űrbiztonsági Programját, elősegítve az űrszemét csökkentését és a Föld körüli pályákon keringő kisműholdak biztonságos, fenntartható működését.

A Mauve a brit Blue Skies Space első tudományos műholdja, amelyet a C3S és az ISISPACE közreműködésével fejlesztettek. A C3S biztosította a műhold platformját, integrálását és tesztelését is. A 16 unitos, nagy teljesítményű csillagászati platform folyamatos adatgyűjtése, magas mérnöki követelményeket támaszt: A küldetés sikeréhez olyan stabil és hibabiztos fedélzeti, illetve földi infrastruktúra szükséges, amely a műhold teljes, hároméves élettartama alatt biztosítja a tudományos célok megvalósítását. A 13 cm-es teleszkóppal és 200–700 nm-es ultraibolya–látható fény tartományban működő spektrométerrel felszerelt Mauve, több száz csillag megfigyelésére képes, feltérképezve a csillagkitörések jelenségét és azok hatását a közeli exobolygókra.

A pályára állítást követően 2026 elején kezdődnek a tudományos megfigyelések, a műholdat a C3S fogja üzemeltetni.

"Büszkék vagyunk rá, hogy egyszerre két, eltérő célt szolgáló küldetésünk indul – egy saját fejlesztésű technológiai kísérleti műhold, amellyel gyorsan fejlődő űripari területen a világ élvonalába lépünk, valamint egy nemzetközi tudományos műhold. Ez jól mutatja, hogy a C3S egyszerre több, különböző típusú missziót is sikeresen végre tud hajtani" – mondta Horváth Gyula, a C3S vezérigazgatója.

A közelgő felbocsátás révén a C3S tovább növeli jelenlétét az európai kis műholdas piacon, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország nemzetközileg elismert űripari partner legyen.

A két műhold a kaliforniai Vandenberg Űrbázisról indul – a jelenlegi tervek szerint november 26-án 19:18-kor.