Személyzet nélkül indult útjára Sencsou-22 űrhajó

Kína sikeresen elindította kedd hajnalban a Sencsou-22 űrhajót, amely személyzet nélkül ellátmányt visz az ország saját űrállomására, és vészhelyzeti visszatérő eszközül szolgál majd a most ott dolgozó űrhajósok számára – jelentette be az ország űrkutatási ügynöksége (CMSA).

Kína kedden délután 12:11-kor (pekingi idő szerint) indította a Shenzhou-22 űrhajót a Jiuquan műholdkilövő központból, északnyugat-Kínából, ezzel sikeresen végrehajtva az ország emberes űrprogramjának első vészhelyzeti indítási küldetését.

Az űrhajót egy Hosszú Menetelés-2F típusú hordozórakétával indították el az északnyugat-kínai Csiucsüan bázisról. Tíz perccel indulás után levált a rakétáról, Föld körüli pályára állt, és automatikusan elvégezte a szükséges pályakorrekciókat, hogy később ki tudjon kötni a Tienkung (Mennyei Palota) űrállomáson, amelyen már több mint fél éve ott tartózkodik a Sencsou-20 űrhajó.

A Sencsou-22 friss zöldséget és gyümölcsöt, egyéb élelmiszert, gyógyszereket, műszaki eszközöket és az űrállomás folyamatos működéséhez szükséges pótalkatrészeket visz az űrhajósoknak. Mivel a Sencsou-20 egyik ablaka megrepedt űrszeméttel való ütközés hatására, a most oda szállítandó műszaki eszközök között van egy olyan berendezés, amellyel az űrhajósok meg tudják vizsgálni a repedést, később pedig ki tudják javítani.

A Sencsou-20-at ezután kézi irányítással hozza vissza a Földre a CMSA. A Sencsou-20 ablakának repedése miatt a legénység – Csen Tung, Csen Csung-zsuj és Vang Csie –, amely fél évet töltött az űrállomáson, csak kilenc napos késéssel tudott visszatérni a Földre azzal az űrhajóval – a Sencsou-21-gyel – amely a váltást vitte oda.

A Sencsou-22 űrállomásra küldése sürgető volt, mert a Sencsou-20 meghibásodása miatt nem állt készenlétben az űrállomáson vészhelyzeti visszatérő jármű, és a Sencsou-21-gyel odautazó, új háromfős legénység –Csang Lu ezredes parancsnok, Vu Fej repülési mérnök és Csang Hung-csang misszióspecialista – szükség esetén nem tudott volna visszatérni a Földre.

Kína az utóbbi évtizedekben jelentős összegeket költött önálló űrprogramjára, miután az Egyesült Államok biztonsági aggályokra hivatkozva kizárta a Nemzetközi Űrállomás (ISS) programból. Az ázsiai ország 2003-ban küldte fel első űrhajósát a Tienkungra, és azt tervezi, hogy 2030-ig embert küld a Holdra.