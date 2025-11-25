Először fedték fel a déja vu jelenség titkát

Ha az ember egy új helyen ismerősnek tűnő jeleket fedez fel, akkor szubjektív érzése támad, hogy tudja, mi fog történni, bár valójában nem tudja megjósolni a kimenetelt.

A helyzet ismerősnek tűnik, bár az ember tudja, hogy először látja. Az egyik tipikus kísérő érzés az úgynevezett „jósló érzés”: a bizonyosság, hogy tudjuk, mi fog történni a következő pillanatban. Korábban már ismert volt, hogy minél erősebb a déja vu, annál intenzívebb ez a szubjektív „jövendölési képesség”. Azonban nem volt egyértelmű, hogy maga az ismerős érzés okozza-e ezt az illúziót, vagy az emberek a várakozásaik és a társadalmi sztereotípiák miatt reagálnak így -írja a ScienceDirect.

A pszichológusok csapata úgy döntött, hogy ellenőrzi ezt az összefüggést. A tudósok egy sor virtuális valóságban végzett tesztet dolgoztak ki, hogy mesterségesen erősítsék vagy gyengítsék a déja vu érzést, és kiderítsék, hogy ez fokozza-e a „jövendölési érzést”.

Három kísérletben a résztvevők videós túrákat nézték meg különböző VR-helyszíneken – a bowlingkluboktól az iskolai étkezdékig. Néhány jelenetet többször is megmutattak, hogy tartósabb emléknyomot keltsenek. Később a résztvevőknek teljesen új helyszíneket mutattak be, de ezek egy része azonos térbeli elrendezéssel rendelkezett, ami rejtett déja vu érzést váltott ki. A videó a kamera elfordulása előtt megállt, és a résztvevőket megkérték, hogy jelöljék meg, ismerősnek tűnik-e a jelenet, majd azt, hogy szerintük a kamera balra vagy jobbra fog-e fordulni.

Az eredmények mindhárom kísérletben azonosak voltak. Minél erősebb volt a mesterségesen létrehozott déja vu – például ha a résztvevő háromszor látta az eredeti jelenetet –, annál nagyobb volt a valószínűsége, hogy képes lesz megjósolni a fordulatot. Ez akkor is megtörtént, amikor a találgatások valós pontossága nem haladta meg a véletlenszerű szintet.

A kutatók megjegyezték, hogy minél erősebb a memória nyoma, annál erősebb az illúzió a jövendölésről. Ez a szerzők szerint közvetlen kapcsolatot jelez a déja vu érzés és a hamis jövendölés érzése között.