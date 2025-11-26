Azok a kisgyerekek, akik korábban csinálják ezt a dolgot, később jobbak a matekban

Egy új tanulmány megerősíti azt a feltételezést, hogy a korai ujjakon való számolás döntő különbséget jelenthet kisgyermekeknél.

Segítenek-e a gyerekek a saját ujjaikon való számolás, vagy a kézen számolás elég kontraproduktív? Svájci kutatók nemrégiben foglalkoztak ezzel a sokat megvitatott kérdéssel egy új tanulmányban.

"Bizonyították, hogy bár azok a kisgyerekek, akik az ujjukkal számolnak, jobban teljesítenek, mint azok, akik nem, ez a tendencia megfordul az idősebb gyerekeknél körülbelül hét éves kortól kezdve," áll a tanulmány. Szóval az ujjak segítenek, de csak bizonyos korban.

Miért fordul hirtelen negatív irányba az ujjakon való számolás hét éves kortól kezdve, ez volt az a kérdés, amit a Lausanne-i Egyetem kutatói felderítettek. Ehhez közel 200, 4,5–7,5 éves gyermeket kísértek.

A korai ujjakon számolók később jobbak matematikában

A kutatók alaposan megvizsgálták, mikor kezdték-e el és abbahagyták a gyerekek az ujjaik használatát számításkor. Feltűnő volt, hogy a 6,5 éves gyermekek többsége, akik a legjobb eredményt értek el, korábbi az újjaikon számoltak.

Azok a gyerekek, akik későn kezdték el az ujjstratégiát, azaz nem kisgyerekként, 6,5-7,5 éves korukban folytatták a használatát, és gyengébb eredményeket értek el. Azok a gyerekek, akik sosem számoltak az ujjukkal, a legrosszabbul teljesítettek.

A kisgyerekeknek ujjszámozással kell kezdeniük

A svájci tanulmány tehát azt sugallja, hogy azok a gyerekek, akik már kisgyermekes és óvodás korban ujjaikkal számoltak, később jobban a matematikában. "Az ujjszámlálás tehát nemcsak azonnali siker eszköze, hanem a fejlett absztrakt számtudás fejlesztésének elősegítése is," áll a következtetés, számol be a focus.de.