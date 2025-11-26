A tudósok természetes botoxot találtak a méhek mérgében

Egyesült Királyságban a Rodial R&D csapat tudósai felfedezték, hogy a méhek méregében természetes botox található, amely egy hónap alatt fiatalíthatja az arcot.

A szakértők 12 hetes kutatást végeztek, amelynek során 22 résztvevő arcára méhméreg-tartalmú készítményt alkalmaztak. Megjegyzik, hogy minden nőnél csökkent a ráncok száma, emellett a mélyebb ráncok mélysége is csökkent - írja a Daily Mail.

Egy másik, 28 napos kutatásban 23 nőnél szintén csökkent a ráncok száma és mélysége.

A tudósok szerint ez annak köszönhető, hogy a méhméreg melittint tartalmaz.

„Molekuláris szinten a melittin egy gondosan szabályozott biológiai reakciót indít el, amelyet a bőr enyhe sérülésként érzékel, és elindítja természetes regenerációs és fiatalító rendszerét. Felvitelkor behatol a bőrbe, és kölcsönhatásba lép a fibroblasztokkal és a zsírsejtekkel, létrehozva egy lokalizált „mini-csípést” – áll a cikkben.

A méregre adott reakció azonnal fokozza a vér mikrocirkulációját, gyorsítva az oxigén és a tápanyagok szállítását, valamint jelezve a fibroblasztoknak, hogy meg kell erősíteniük a bőr tartószerkezetét.