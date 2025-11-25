A Harvard tudósa feltételezi, hogy a 3I/ATLAS csillagközi objektum technológiát szállít

Ezt a véleményt fejtette ki blogjában a harvardi asztrofizikusa Avi Loeb. Rámutatott, hogy egy ilyen misszióhoz az objektumnak be kell lépnie a Hill-sugárba, azaz abba a területbe, ahol a Jupiter gravitációja meghaladja a Nap hatását. Szerinte ez magyarázhatja a közelmúltbeli nem gravitációs pályakorrekciót, amely lehetővé tette a 3I/ATLAS számára, hogy ne haladjon el a kívánt zóna mellett. Leb úgy véli, hogy a gyorsulás szintje nagy pontossággal volt beállítva, ami szerinte az objektum mesterséges jellegére utalhat.

Az asztronómus azt is feltételezte, hogy a Jupiter technológiai műholdjainak felfedezése jelzi, hogy egy földönkívüli civilizáció érdeklődik a bolygó iránt.

A 3I/ATLAS-t július 1-jén észlelték először, később a tudósok megállapították, hogy ez egy másik csillagrendszerből származó üstökös, amelynek csóvája körülbelül 24 km átmérőjű. Számítógépes modellezéssel meghatározták hozzávetőleges korát – több mint 7,5 milliárd év, ami azt jelenti, hogy idősebb a Napnál.

Ősszel Leb már felhívta a figyelmet az objektum szokatlan viselkedésére. Szeptemberben arról számolt be, hogy a üstökös színe megváltozott, augusztusban pedig azt állította, hogy az objektum ismeretlen eredetű saját fényt sugároz. November elején a NASA Rakétamozgás Laboratóriuma rögzítette az első bizonyítékot a nem gravitációs gyorsulásra – az objektum váratlan manővert hajtott végre, amikor a Naphoz közeledett - írja a Gazeta.ru.