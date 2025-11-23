Sok ezer magyar ifjú tanul külhonban

A külföldön tanuló magyar diákok száma az aktuális tanévben új rekordot ért el. Az Engame Akadémia, amely középiskolás diákok mentorálásával és felvételire való felkészítésével foglalkozik, adatai szerint jelenleg 18 391 magyar fiatal tanul külföldi egyetemeken. Ez harminc százalékos növekedést jelent 2017-hez képest - tudatta vasárnap az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint megtudhattuk, Ausztria a legnépszerűbb célország a magyar diákok körében.

A földrajzi közelség, a stabil környezet és az ingyenes oktatás teszi vonzóvá. Jelenleg 4 218 magyar diák tanul Ausztriában. Németország 3 139 diákkal a második helyen áll. Az alacsony tandíjak és az erős kutatási háttér itt a fő vonzerők. Hollandia szintén növekedést mutat 3 340 magyarral. Annak ellenére, hogy lakhatási válság van és néhány helyi fiatal ellenzi a nemzetközi diákok számának növekedését, az állam bőkezűen támogatja a tanulás mellett munkát vállaló diákokat.