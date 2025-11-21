Titokzatos aranygömböt találtak a tenger mélyén

Alaszka partjainál egy furcsa, aranyszínű tárgyra bukkantak a tenger mélyén. A rejtélyes aranygömb 3300 méteres mélységben feküdt egy sziklán, és senki sem tudja biztosan, mi lehet. A kutatók már több elméletet is felvetettek, de egyelőre csak annyi biztos, hogy valamilyen élőlényhez köthető.

Amerikai tudósok egy rejtélyes, arany színű, kupola alakú példányt fedeztek fel az alaszkai tengerfenéken, de senki sem tudja biztosan, hogy mi is ez valójában

Alaszka partjai közelében, az óceán mélyén egy távirányítású kutatórobot dolgozott. Ez az eszköz a NOAA Ocean Exploration programjához tartozik. A szervezet az Egyesült Államok óceánkutatási hivatala. A robot körülbelül 3300 méter mélyen járt, ahová már nem jut le a napfény. A víz hideg, a nyomás hatalmas, és az élőlények nagyon különlegesek. Ebben a zord környezetben vette észre a járművet vezérlő csapat a furcsa, aranygömbre emlékeztető tárgyat.

Tapintásra is furcsa volt a különös aranygömb

A gömb egy olyan sziklán helyezkedett el, amelyet fehér szivacsok borítottak. Nagyjából 10 centiméter átmérőjű, oldalán pedig egy jól látható lyuk tátong. A felszíne sima volt, a kutatók szerint „húsosnak”, „lágy tapintásúnak” tűnt.

Egyelőre nem tudni, mit is sikerült felfedezni, még a szakértők is csak találgatnak. Volt, aki egy titokzatos állat petéjére tippelt. Más inkább egy elpusztult szivacsra gondolt. Megint más korallmaradványnak vélte.

Az egyik kutató annyit mondott:

Fogalmam sincs, mi ez.

Egy másik rámutatott, hogy a lyuk beszédes. Szerinte valami be akart menni, vagy ki akart jönni a gömb belsejéből. Egy harmadik tengerbiológus viccesen, de kicsit félve megjegyezte: az egész úgy hangzik, mint egy horrorfilm kezdete.

A kutatók óvatosan közelítették meg a képződményt. A robotkar finoman meglökte a felszínét. Így derült ki, hogy a aranygömb meglepően puha. Ezután begyűjtötték, és felvitték a kutatóhajóra.

Itt további vizsgálatok várnak rá, majd genetikai elemzés következik.

Mi lehet valójában az aranygömb?

Az egyik teória szerint az aranyszínű burok egy tojás lehet. Egy brit mélytengeri ökológus, Kerry Howell szerint is ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Az aranygömbnek nincs látható testrésze, nincsenek rajta tipikus szervi formák. Van viszont rajta egy lyuk, ami arra utalhat, hogy valami kikelhetett belőle.

Ha valóban tojásról van szó, akkor jön a következő nagy kérdés: mi rakta le?

A aranygömb ugyanis elég nagy, nem egy apró halikra. A kutatók arra gyanakodnak, hogy a hozzá tartozó élőlény is nagy testméretű lehet.

A gömb magányosan rostokolt a sziklán, ami szintén furcsa. Sok olyan állat van, amelyik csomókban rakja le a tojásait. Itt azonban csak egyetlen gömböt találtak a szakemberek.

Elképesztő, mennyire nem ismerjük még a világtenger mélyét

A felfedezés egy mélytengeri expedíció része volt. A kutatók 23 napon át vizsgálták az óceán fenekét. De ha az egész bolygót nézzük, még mindig csak egy porszemnyit láttunk az óceán mélyéből.

Egy elemzés szerint az emberiség csak a mélytengeri tengerfenék 0,001 százalékát térképezte fel.

Ennek oka egyszerű. A mélytenger nagyon barátságtalan hely. A nyomás óriási, a hőmérséklet extrém alacsony, és teljes a sötétség. Az emberek számára ezek a körülmények veszélyesek. Ezért használnak a kutatók távirányítású, víz alatti járműveket. A robotok kamerákat, lámpákat és mintavevő eszközöket visznek magukkal – írta meg az Origo.